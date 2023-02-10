報復性旅遊發酵 長榮航1月客運營收破百億

長榮航（2618）1月合併營收達151.79億元，年增42.47％，其中受惠於農曆春節長假，報復性旅遊發酵，單月客運營收為101.86億，年增率為3,583.44％，月增25.68％，客運營收、整體合併營收皆為疫情以來新高，貨運則因適逢傳統春節前後之淡季影響，營收為36.12億元。

長榮航空歐美航線自去（2022）年7月以來歐美航線持續穩定成長，海外市場需求超乎預期。

今年1月份北美、歐洲航線平均載客率約九成；東北亞及東南亞亦自去年底逐漸回溫，特別是1月下旬進入寒假及春節旺季，國人最喜愛的東北亞航線平均載客率均達九成以上。

長榮航空因應市場需求持續恢復航班或增闢新航點。

兩岸航線自3月1日起台北-北京航班由現行每周三班增為每周四班，上海航線則由現行每周14班增為每週16班。

美洲航線自3月27日起台北-洛杉磯航班由現行每周14班增為每周21班，達到疫情前每天三班的規模。

東南亞航線自3月26日起，台北-胡志明與台北-馬尼拉航班皆由現行每周14班增為21班。

此外，長榮航今年將新增一條航線，搶進菲律賓轉進北美的中轉旅客商機，因此規劃3月30日再新增台北─菲律賓克拉克航線，每天飛航一班。

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