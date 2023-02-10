美反傾銷稅衝擊 泰豐宣布觀音廠暫停生產

受到美國反傾銷稅、原物料上漲，以及通膨、疫情等多重打擊，橡膠廠泰豐（2102）輪胎本業陷入虧損，為迫切改善公司財務結構，泰豐10日召開重大訊息說明會，宣布觀音廠暫停生產，在此之前，泰豐2021年6月也宣布關閉中壢廠。此舉等於泰豐全面暫停台灣生產活動。

另外泰豐備受矚目的中壢舊廠土地開發案也有新進度，今天董事會通過附帶決議，授權董事長針對土地標售事宜，將重啟標售。

在此之前，泰豐旗下由子公司泰誠持有面積廣達2.69萬坪的住宅案土地，去年3月中曾啟動標售案，開出95億元的高底價，可惜6月初開標後流標。泰豐董事長陳恒寬今表示，此次重啟標案，不會全區標售，而會採分區標售，先標售其中一塊約4,200坪的土地，接下來將交由外部鑑價，並配合法遵程序進行，暫時沒有時間表。

美國商務部2021年初針對台灣在內的亞洲四國輪胎進口課徵高額的反傾銷稅，泰豐深受衝擊，公司營收從2020年的57億元，2021年驟減到15.6億元，2022年稍微回升至16.2億元，但仍無法達到經濟規模，泰豐去年前三季稅後淨損4.42億元、每股淨損0.96元；截至去年第三季底，泰豐每股淨值也只剩下10.37元，面臨票面值保衛戰。

泰豐今停牌，盤後召開重大訊息說明會，表示考量未來經營環境仍看不到改善跡象，為顧及股東權益與公司存續營運，不得不做出痛苦的決定，暫停觀音廠生產作業。

在此之前，泰豐2021年6月也宣布關閉中壢廠，等於泰豐將全面暫停台灣的生產活動，未來相關訂單會交由東南亞的代工廠協助生產。目前泰豐觀音廠包含本國籍及外籍勞工合計約400多人，停產後廠區員工人數將大幅減少。

在因應對策方面，泰豐表示停產前已增備庫存，以供國內經銷與海外客戶短期需求，以減緩轉換供貨來源之衝擊。

停產後，生產線將暫轉東南亞，尋找東南亞代工廠，以避開反傾銷稅之障礙，重返美國大胎市場，目前已取得明確進展。另外公司也會加強與往來銀行溝通，促使其充分了解公司之決策，以爭取繼續支持，不會被抽銀根。