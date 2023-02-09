口罩令即將解除 口罩廠改產機能性口罩

口罩令即將解除，預期新政策將影響口罩需求，包括中衛、華新醫材、聚隆旗下聚泰等中部口罩廠均提出因應做法，其中，中衛啟動停產已久的「PM2.5防霾口罩」及「活性碳口罩」等機能性口罩，重新赴海外拜訪客戶搶市。

繼去年12月1日起解除「室外場所」口罩令後，疫情指揮中心再宣布20日起實施「室內免戴口罩」新規定，長達801天的口罩令將解除，只剩「醫療照護、公共運輸」指定場所還強制戴口罩。至於校園口罩預計3月6日解除。

彩色口罩大廠的中衛行銷經理周令怡表示，醫療口罩銷量下降後，可望釋出原本滿單生產醫療口罩的部分產線，重新將停產已久的「PM2.5防霾口罩」及「活性碳口罩」等機能性口罩，加入生產排程，以滿足擔心空污，及機車族等不同族群的口罩需求。

另外，中衛主打輕薄、透氣、時尚有型的3D、4D立體口罩，也將提高生產比例，讓口罩族在夏天可戴得更舒適。

周令怡觀察說，許多民眾已變成口罩搭配專家，會按照不同場合來選擇口罩，因此，公司也會持續跨界合作策略，款式不停推陳出新，方便民眾搭配衣著風格。像是今年元月，中衛推出「華納Tweety崔弟」平面口罩，就以超可愛的優雅復古風格，攻占不少粉絲的心。

華新醫材集團董事長鄭永柱強調，公司暫時不會增加口罩設備，但會加強生產特殊機能性口罩，包括吸食口罩、運動口罩及防霾口罩生產。尤其，每年冬天PM2.5嚴重，公司會推出防霾N95口罩搶市，也可防感冒。

聚泰科技則與大霹靂國際整合行銷公司強強聯手，推出霹靂布袋戲衍生劇《東離劍遊紀》虛擬人物－「凜雪鴉」成人平面口罩，該款口罩屬於文創商品，且標榜三層醫用口罩以及台灣製造，以期帶動口罩文創風。