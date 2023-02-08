「人力被台積搶光」 龍頭車廠被迫雇移工

捱過疫情三年的衝擊，汽車業好不容易盼來市場復甦春燕，卻遇到缺工問題絆腳，讓產能無法及時拉高對應市場訂單需求，業者急跳腳。兩大汽車製造龍頭廠－國瑞、中華汽車都被迫申請移工補充第一線人力，打破國產車廠多年來不用外勞的傳統。

車廠業者指出，缺工已成為台灣產業界的共同問題，汽車製造業從約莫五年前起開始出現缺工問題，「幾乎每個月、每年」都在徵才。尤其過去國內車廠調節人力仰賴甚深的建教生，受到教育部大幅拉高建教生使用限制，包括不能加班、不能連續上班超過四天等，加上少子化、技職教育體系學生數逐年下滑，建教生再也無法成為救火的生力軍，各車廠建教生人數從過往上百人到如今幾乎歸零。

此外，台灣「荷蘭化」的狀況愈來愈嚴重，車廠主管抱怨，人力都被台積電等高科技產業搶光，讓被歸為傳統製造業的汽車廠愈來愈難補進新血，隨著老員工陸續退休，人力缺口愈來愈大，更面臨經驗難以傳承的考驗。

而三年前爆發的疫情，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，車廠人力調度缺口崩裂，讓向來不用外勞的車廠也必須低頭！台灣最大車廠、豐田汽車台灣基地國瑞汽車，經過與員工工會溝通後，從2020年開始聘用移工，補充第一線勞動力，目前廠內移工人數保持在150人上下，約占整體員工數的4％。

業者透露，疫情期間，一方面有員工轉做外送等新型態工作後，回不來了；另一方面，高科技業持續高薪徵才，也讓不少工程師、生產線員工轉職，讓車廠人力短缺問題雪上加霜。由於目前國內汽車製造廠主要聚集於桃園、新竹與苗栗，與竹科都在同一生活圈內，車商坦言，很難不受到高科技業搶人的衝擊。

國產車生產規模第二大的中華汽車，高層也低調證實今年將首度申請移工，人數約80人，主要將投入第一線物料補給搬運等粗重工作。中華車強調，攸關汽車品質的塗裝、組裝、品管等任務，都還是由本地資優員工負責。至於福特六和、裕隆汽車等國產車廠則表示，目前暫無提出移工申請，但都強調生產現場人力一直有缺，一直都在徵人。

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