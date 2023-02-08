全福股臨會改選 林群接任新董座

全福生技（6885）8日召開2023年第一次股東臨時會，順利完成第六屆董事9席（含獨立董事3人）全面改選案。會後推選林群為新任董事長，原董座簡海珊為副董事長，未來她將為全福將進行的乾眼症三期臨床，尋求策略授權夥伴。

簡海珊表示，自2013年創立全福以來，達成許多重要的里程碑。主要是以豐富的轉譯科學研發經驗，將早期研究的候選藥物，快速地從臨床前動物試驗順利轉譯到人體臨床試驗，以創造價雙方值。過去十年不僅將四項技術平台，由研發進入實質開發階段，並以其中兩項平台技術成立子公司先知生技，同時創下七年內將旗下原創乾眼症新藥BRM421推進至臨床三期，其間亦成功將BRM421的大中華區（中、港、澳）開發與商化權利授權給中國遠大醫藥。此外，公司也在去年順利登錄興櫃，實踐階段性的營運里程碑。

如今全福有林群掌舵前行，代表全福將開始從創業家的新創公司模式，走向企業化經營管理與發展的新紀元。

在林群與簡海珊的規劃下，此次選出黃金陣容的董事會備受關注，除有生技教母之稱的曾惠瑾及長期支持加碼全福的創投以賽亞及中加留任董事外，林群新創立的安富基金也由現任國泰金控投資長程淑芬代表一席董事。而前工研院院長、生物產業發展協會榮譽理事長、台灣生技產業主要的推手李鍾熙博士，也首度擔任生技公司的獨董，更有知名的郭宗銘會計師、程守真律師加入獨董的陣容，一起協助全福更穩健的往前邁進。

簡海珊表示，林群帶憑藉其擅長的財務規劃和國際市場策略，結合新任董事多元化背景與專業經驗，在公司既有的研發技術與營運團隊根基上，可望為全福下一個十年發展建構新格局，邁向國際化與永續成長，將全福推向國際舞台，成為台灣成功開發新藥的典範。

第六屆新任董事（含獨立董事）任期為三年。當選名單為林群、簡海珊、曾惠瑾、安富大健康一號有限合夥、以賽亞資本、中加顧問；獨立董事則有李鍾熙、郭宗銘、程守真。董事們的專業技能及產業經驗涵蓋經營及策略管理、生技醫藥、法務、財會等，將為公司的經營提供多元的建議。

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