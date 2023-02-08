王品1月業績爆發 兩岸、台灣營收同創高

王品集團(2727)公布1月自結營收，兩岸合併營收21.7億元、台灣營收16.6億元，雙位數「雙升」同創歷史單月新高。兩岸合併營收21.7億元、年增26.70%、月增24.69%，創集團新猷。台灣事業群業績大爆發，刷新單月營收14.5億元舊紀錄，一舉突破至16.6億元，月增14.52%、年增36.65%。大陸事業群營收也大幅回升至5.1億元，改寫5個月新高，月增75.69%、年增2.34%。

展望後市，隨外食餐飲市場全面復甦，在西洋情人節、228連假助攻下，王品有望延續1月火熱表現，為集團第一季營運添柴火。

王品集團表示，今年台灣春節假期不僅是史上最長，也是史上最旺假期，台灣305家店動能全開、店店爆滿，翻桌率高達4-6輪，10天連假總來客數突破110萬人、貢獻6.8億元業績，較去年春節同期成長5成。初二回娘家、初三走春助攻下，為春節業績高峰，最有團圓氛圍的「享鴨」開放初二訂位當日即秒殺，帶動6家門店有4家單月業績破千萬。

王品西餐品牌亦受青睞，「西堤牛排」春節業績較去年同期成長6成以上，「王品牛排」成長率破8成、2家門店創千萬營收，「夏慕尼」亦有3家門店入列。加上鍋物品牌「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」7家門店、燒肉品牌「肉次方」3家門店，王品台灣事業群1月史無前例誕生19家千萬大店。

王品集團大陸事業群也迎春報喜，大陸自從去年底放寬防疫措施後，各級政府都強調「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」，迎接解封後首個春節，各地發放消費券刺激景氣，餐飲市場「開門紅」，大陸商務部統計，春節期間零售、餐飲銷額較去年同期增長6.8%，王品大陸事業群表現更是搶眼，業績較上月大增新台幣2.2億元。而近期召開的大陸國務院常務會議，宣告「2023消費提振年」將統籌開展全國性消費促進活動，有望帶動王品重拾大陸成長動能。

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