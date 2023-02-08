金仁寶新總部動土 300億造智慧跨域園區

金仁寶集團深耕投資台灣、整合集團資源、並以打造新世代之「智慧跨域園區」為發展目標，於今(8)日上午舉行金仁寶集團總部新建工程開工動土祈福典禮，副總統賴清德親臨現場表達祝賀之意，並由金仁寶集團董事長許勝雄、台北市長蔣萬安、達欣工程(股)公司董事長王人正等人共同執鏟。金仁寶集團總部新建工程於2022年1月18日與北市府正式簽約完成，在相關建管程序完備後，2023年2月8日正式開工動土，並預計於2026年底完工。

金仁寶集團董事長許勝雄表示，今年集團可望個位數成長，在不景氣之下要期待兩位數成長，將是一個考驗，雖然面對不景氣，但是資本支出要持續擴充，主要是擴充中國大陸以外地區的產能。當初選擇北投士林科技園區作為未來營運總部，即是看中北士科深具優勢的地利區位！除周邊的優質生活圈外，更擁有密集的醫學資源與多所高等學府，將帶來堅實的產學資源與人才供給。金仁寶集團總部做為北士科最大基地與主要入口門戶之開發案，集團預計投資逾新台幣300億元，興建地上55層、地下4層，總高266公尺的總部大樓，並委由知名建築師李祖原建築師事務所設計，匯聚各方菁英，不僅是為了展現金仁寶集團立足台灣、放眼世界之雄心壯志，更以永續觀點打造新世代的總部園區！除了在經濟發展之外，更期盼新世代園區將兼顧人們對生活與環境的需求。

董事長許勝雄進一步說明，金仁寶集團在資通訊產業開枝散葉，累積多年深厚基礎，近年更多元化發展許多新興技術領域。本開發案將以「智慧跨域園區」為發展目標，引入辦公、新創、研發、科技概念，以智慧經濟、智慧建築、智慧環境、智慧健康、智慧交通為五大主軸，打造集團企業總部，並將集團的電子通訊、5G技術、智慧醫療、能源管理、研發創新等產業帶入北士科。

該開發案總計約78,000坪，除了提供44,000坪供集團使用之辦公室之外，更規劃7,500坪支援性服務業，提供餐飲、零售、健身、醫療等相關生活所需之用途，打造北士科完整且豐富的生活機能。此外，我們也積極規劃未來提供往來捷運站的接駁巴士、u-bike站點、共享運具、電動車充電車位等友善與綠色交通規劃。

面對全球2050淨零行動，該案除了承諾取得國內綠建築黃金級標章、智慧建築黃金級標章外，更將會是全國第一個取得「建築能效一級」的大型開發案！在景觀規劃上，整體的概念為「台灣之森」，以層層的綠林包圍著建築，創造城市中難能可貴的都市森林，打造高達20,000平方公尺以上的完整開放綠意，延伸串聯南側外雙溪的河堤綠帶，這裡將成為最大綠覆率的高科技辦公園區，同時，也希望將來可以成為台北市民休憩走動的好去處。金仁寶集團期待與市民一起共享這份珍貴的資源與福份。

（時報資訊 任珮云）

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