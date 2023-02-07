阻市場派發動股臨會 泰山提假處分聲請

泰山（1218）經營權之爭，以龍邦為首的市場派上周公告，將於3月16日召開股東臨時會，進行董事改選。對此，公司派再度反制，7日公告對獨立董事陳敏薰及杜英達，向智慧財產及商業法院提起「禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分」聲請。

泰山公告說明，因本公司獨立董事陳敏薰及杜英達召集本公司「112年3月16日之112年第一次股東臨時會」涉有違法瑕疵，並非合法有權召集本公司股東會之召集權人，且召集股東會程序違法等；為循司法途徑，解決相關爭議，本公司針對獨立董事陳敏薰及杜英達重訊公告於3月16日召集股東臨時會，向智慧財產及商業法院提起禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分(假處分)聲請。

並委任律師於2月6日向智慧財產及商業法院商業庭提出聲請狀，2月7日經委任律師詢問法院，聲請案已編案號：「112年度商暫字第1號」。雙方持續法律攻防。

市場派大股東龍邦成功策反親公司派的泰山獨立董事陳敏薰，加上原本掌握的獨董杜英達，取得2:1優勢，於農曆年前1月17日召開審計委員會，通過擬於3月16日召集股東臨時會全面改選董事，力拚儘速拿下泰山經營權。

不過泰山公司派主張，兩位獨董直到開會前5天才發出通知，不符合召開審計委員會必須在7天前發出通知的規定。雙方持續法律纏鬥。

泰山家族成員之一的董事詹皓鈞日前表示，過年前有和陳敏薰聯繫、見面、懇談了2小時，但雙方沒達成半點共識。他質疑，當初陳敏薰針對全家股權出售案投下贊成票，現在卻倒戈，要以同樣理由要召開股臨會，對於陳敏薰180度的態度大轉變表示不解。

面對龍邦掌握獨董及股權等雙重優勢，隨時可能讓泰山經營權變天，詹皓鈞表示會努力到最後關頭，「就算裝上葉克膜也要裝」。

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