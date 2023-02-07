貨櫃航運首季盈虧 群益評估出爐

02/03/2023SCFI指數為1006.89點，WoW-2.2％，其中美東線為2,706美元/FEU，WoW-2.77％，美西線為1,363美元/FEU，WoW-2.85％，亞-歐線運價為961美元/TEU，WoW-5.23％。春節過後市場進入需求空窗期，短期內運價走勢將維持弱勢震盪；2023年貨櫃海運市場新增運力壓力較大，中長期現貨運價走勢仍具有壓力，不利相關貨櫃航運業者營運。

SCFI指數續跌，歐洲線跌破千元水準：

02/03/2023SCFI指數為1006.89點，WoW-2.2％，其中美東線為2,706美元/FEU，WoW-2.77％，美西線為1,363美元/FEU，WoW-2.85％，亞-歐線運價為961美元/TEU，WoW-5.23％。

春節後SCFI指數走勢依然疲弱，目前指數來到07/2020以來的低點，各遠洋線運價水準幾乎已回到疫情前水準；目前航線獲利方面，美東線仍處於獲利狀態，歐洲線於損平邊緣波動，美西線則已處於虧損狀態。

春節過後市場將面臨需求空窗期，1Q23營運處於損平邊緣：

產業結構方面，Alphaliner預估2022年市場需求YoY+0.9％，運力供給YoY+4.4％，產業由供不應求轉為供過於求；2023年市場需求YoY+2.7％，運力供給YoY+7.8％，供給過剩缺口將進一步擴大。此外，2021~2022年因運價維持高檔，航商拆船意願不高，隨國際環保法規逐趨嚴格，2023年市場拆船量有望增加，惟在航商營運仍有獲利、且環保規定仍有因應措施的情況下，環保法規對於拆船量的影響程度尚不足以扭轉市場供給過剩的結構。

展望後市，春節過後市場面臨需求空窗期，短期內運價走勢將維持弱勢震盪，2Q~3Q23進入傳統需求旺季，在運價水準已低的情況下，有利運價反彈，惟2023年貨櫃海運市場新增運力壓力較大，中長期現貨運價走勢仍具有壓力。

獲利方面，隨現貨運價跌幅擴大，加上合約價格連帶重新調整，4Q22獲利將較3Q22呈現大幅縮減，1Q23在運量減少、運價水準下跌之下，營運恐處於損平邊緣。由於產業供需結構惡化，營運成長動能展望也趨於保守。

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