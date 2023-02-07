航空業復甦 民航局估今年客運量達疫前3成

民航局副局長林俊良7日指出，2022年國際及兩岸航線載客數達578萬人次，與2021年相比成長465％。估計2023年客運量可達到疫情前30％，2024年恢復至疫情前七成，2025年可恢復到疫情水平。

根據民航局統計，2022年國際及兩岸航線載客數2022年達578萬人次，與2021年相比成長465％，與疫情前2019年相比減少9成；國內航線載客數為971萬人次，與2021年相比成長48％，與疫情前2019年相比減少21％。

林俊良指出，春節期間國際及兩岸航線飛航五千多個航班，旅運人數近百人，高峰落在農曆春節收假前的1月28日達到8.4萬人，創下3年來新高。

民航局表示，未來客運量恢復可期目，全球許多國家已經開始解封，尤其是歐美大幅開放、亞洲緩進開放，逐漸回歸正常生活。推估有定期飛航對外航班的台北、台中及高雄機場2023年國際及兩岸航線客運量可望恢復2019運量的35％，2024年恢復至2019年運量的70％，2025年則可恢復到疫情前的水平。

另外，民航局亦公布產業紓困成果，截至2022年底，紓困預算共計執行407億元，大幅減輕航空產業之資金負擔，以利業者順利度過疫情難關，維持營運並避免裁員，並有助業者儲蘊相關營運資源，待疫情恢復後，我民航業者將可搶占國際市場先機，恢復營運。

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