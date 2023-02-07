三星S23旗艦機預購開跑 電信三雄資費價曝光

三星Galaxy S23旗艦系列新機將於2月24日正式開賣，電信三雄預購今(7)日起全數啟動，搭配逾2千以上的高階資費，均有祭出0元購機專案，除了原廠預購禮，各家業者也祭出舊換新、獨家贈禮等，吸引星粉目光，也盼為低迷的5G智慧機市場，衝刺一波申辦熱潮。

中華電(2412)於今(7)日中午12點起至2月19日17點止，同步開放Galaxy S23旗艦系列新機在中華電網路門市限量預購，2月21日起即可優先領機，本次中華電再度獨家業界推出最齊全的新機規格，獨家銷售Galaxy S23 128G(森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)、Galaxy S23 Ultra 512G(森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)。資費部分，申辦精采5G月繳1,399元(36個月租期)，兩款獨家新機Galaxy S23 128G專案價8,990元、Galaxy S23 Ultra 512G專案價25,990元，Galaxy S23搭配指定資費，最低0元起。另外，申辦精采5G月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼最高折3,000元。

台灣大(3045)於今(7)日至2月19日於實體門市、網路門市、「myfone購物」和「momo購物網」四大通路，開放三星Galaxy S23系列預購，2月24日開賣。台灣大電信獨家銷售頂規版本Galaxy S23 Ultra(12G/256G)曇花白，6.8吋螢幕搭配2億畫素相機主鏡頭以及5000 mAh超大電池容量。申辦台灣大5G指定專案，Galaxy S23 Ultra最低0元就能購機，續約指定專案購機，5年以上老客戶再享專案價最高折1,000元；VIP用戶專案價則最高折5,000元。

遠傳(4904)同日開放預購Galaxy S23系列新機，更獨家開賣S23 Ultra 1TB最頂規版，是國內電信首度銷售，完整發揮S23 Ultra優異影音拍攝性能，搭配月付1,399元資費、綁約48個月，最高現折4,000元，手機只要17,990元，搭配月付2,699方案，專案價直接下殺到0元。另外，遠傳也搶先預購Galaxy S23全系列機款，除了原廠預購禮外，遠傳再加碼：舊換新加碼最高折6,000元、VIP續約最高折5,000元、網路門市加碼1,000遠傳幣、防駭心守護服務等優惠，預購好禮價值超過萬元。

（ 時報資訊 財經內容中心）

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