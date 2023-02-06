併購案助陣 康舒全年營收拚增雙位數

康舒在法說會中預估，全年營收可望年增雙位數百分比，併購案更讓康舒打入外人不易進入的高毛利美國電信電源市場，預計最快將在今年中完成併購案，換言之下半年就有機會認列營收、獲利。

康舒第四季在業外虧損近兩億元之下恐將虧損、第一季營收下修，但在不包括併購案的前提下，康舒看好全年營收將年增雙位數百分比。康舒表示，成長動能主要來自於電源本業與車用相關產品，其中車用相關產品營收今年將比去年大增2、3倍，企業用電源營收在獲得伺服器新客戶下，預估將維持中雙位數成長，消費性產品電源雖然飽受桌上型電腦、筆電與智慧型手機需求下滑，但是筆電電源獲得大訂單，將帶動全年消費性電源營收可望年增1～5％。

而在眾所注目的併購案方面，康舒表示，ABB Power Conversion約有75％營收來自於通訊電源、產能以墨西哥為主、主要市場在美洲，與康舒營收主要來自於消費性電子用電源、工廠以東莞與武漢為主、主要市場集中在亞太區，十分互補，併購完成後，康舒的消費性電子電源、企業電源、通訊電源營收目標是各佔三分之一。

康舒進一步表示，併購標的年營收規模與康舒差不多，但對方由於專注於高階產品，毛利率不僅遠高於康舒，更明顯高過台灣電源兩大龍頭（意指台達電與光寶），加上對方技術實力堅強，也因此併購完成後，康舒會尊重既有團隊的經營模式，合作會先從雙方的產品線交叉行銷、技術交流開始，而雙方既有的工廠應該也會做整併。

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