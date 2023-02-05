苦!工具機業年後度小月 驚現「做三休四」

農曆年後，工具機業接單涼颼颼，大廠鼓勵員工休年假，「做四休三」成常態。部分廠商面臨客戶下單不急著拉貨，新接訂單減少，索性將農曆年假多延長2～3天，甚至有廠商為降低成本「做三休四」度小月。

大陸防疫封控鬆綁後，外界雖預期，大陸官方為刺激經濟成長，2、3月將端出各種補貼措施，但美中貿易戰角力愈演愈烈，全球通膨、美國持續升息及俄烏戰爭等黑天鵝仍在，政府將工具機納入擴大對俄羅斯制裁名單的政策又橫空出世，致使台灣工具機業新接訂單動能普遍不足。

工具機廠表示，農曆年後訂單能見度頂多只有一季，有些大廠在手訂單能見度降至1～2月。亞崴就以訂單減少為由，向政府申請中科廠「做四休三」。

工具機公會創會理事長、程泰集團董事長楊德華，以及上銀集團總裁卓永財、東台集團董事長嚴瑞雄及哈伯精密董事長許文憲三位名譽理事長多認為，國際情勢多變，黑天鵝又不斷湧現，上半年工具機產業景氣還嗅不出有好轉的跡象，產業景氣最快也要下半年才能轉好。

友嘉集團總裁朱志洋指出，大陸疫情封控解除後，去年12月中旬至今年1月中旬確診人數達到高峰。有人預測大陸會在2月湧現第二、三波確診高峰期，他觀察農曆年後友嘉集團大陸員工確診人數下降，預估大陸確診高峰期已過，2、3月之後大陸接單有機會慢慢回溫，全年大陸市場接單可望成長；台灣市場接單最快也要4、5月，有望回溫；歐美市場今年有機會成長。

多位不願意具名的工具機業者坦言，元旦過後，許多大廠都加入鼓勵員工排休年假，做四休三變成常態，不少廠商索性將年假拉長，多休2～3天，的確聽聞有部分工具機業者「做三休四」。

工研院產科國際所指出，歐美市場可能受通膨因素影響而導致市場下滑，預期大陸市場需求將比去年成長，印度、越南等新南向國家經濟成長趨勢穩定，可彌補歐美市場缺口。預估今年第二季我國工具機業產值年增率可望落底，第三季以後緩步上升。

工研院產科國際所預估今年台灣機械設備製造業產值1.06051兆元、年減4.0％，工具機產值1,355億元、約與去年持平。