2大老看見春燕 這產業轉機浮上檯面

鋼鐵業2大老看見春燕 義联砸700億高屏投資 「今年市況穩定」

鋼價已經順利反彈，中鋼、中鴻盤價連續二個月上漲，2月將開出的3月盤價維持上漲的機會高，中鋼董事長翁朝棟日前表示，第一季是鋼市谷底，今年將呈U型復甦。義联創辦人林義守昨天也表示，鋼鐵業去年第4季已是低點，今年相對穩定，高屏地區700億投資計畫將持續推動。

義联集團昨舉辦集團新春聯誼晚宴，談到鋼鐵產業景氣，創辦人林義守表示，鋼鐵市況去年下半年起走弱，不鏽鋼、碳鋼、原料價格大概跌3成左右，侵蝕獲利，但目前不鏽鋼市況已先行好轉，碳鋼雖然比較慢，但今年1月、2月也開始趨於穩定。產業去年第4季觸底，今年市況會比較穩定。

針對政府打炒房政策對鋼鐵市場的影響，林義守坦言，房地產他無法分析，但集團做的鋼鐵9成是用在消費性產品上，跟建築關聯不太大，但景氣好，建築產業就會好，對鋼鐵業景氣還是有幫助。

燁聯燁輝燁興設備更新擴建

此外，林義守表示，將持續在高屏地區推展多項重大投資案，分為兩階段進行，預計耗時10年、投資金額約新台幣700億元左右，投資計畫案皆由集團相關事業經審慎評估後進行。

兩階段投資計畫，第1階段包括燁聯鋼鐵設備更新及新增投資案、燁輝及其轉投資事業的設備更新與擴廠、燁興岡山廠及屏南廠設備更新擴建、投資建設屏東縣健康產業園區等。

第2階段包括開發義大休閒農場、以及義大產業園區推動創新研發與人才培訓、既有產業加值、循環經濟及永續發展等3大核心產業鏈。

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（旺得富理財網 王順泉）