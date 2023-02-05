陸經濟重啟 台製造業轉趨樂觀？關鍵在它

中國經濟重啟 首先去化台灣製造業庫存

2023年1月台灣採購經理人指數PMI、NMI，調研團隊中華經濟研究院將於2月10日發布。受到癸卯兔年春節10天長假影響，廠商問卷回收較遲，公布時間自固定的每月1日延後到此次的10日。這次的延後問卷和結果公布，可會是個「大學問」！

農曆春節適逢1月以來中國疫情解封，進而延伸到中國經濟重啟，景氣氛圍從中度悲觀逐步轉換為樂觀，全世界分析師都在趕寫「中國經濟」議題報告，而中國大陸占台灣製造業出口四成，供應鏈中游需求轉佳，直接受益將是困擾廠商的庫存積壓，估計去化速度將因此加快，2023年1月台灣製造業採購經理人指數PMI，極可能迎向2023年第一個回升。

瑞銀財富管理觀察全球PMI資料，標指近周全周上漲2.5％，證實目前景氣優於預期，正在提振投資者的風險偏好。惟在通膨仍然過高的情況下，美國聯準會、歐洲和英國央行料將繼續釋出緊縮政策的信號，但相對於其他央行，聯準會的政策利率應較接近峰值，美國通膨可能在上半年迅速降溫。放緩升息、通膨降溫，均能喚回疲弱的消費者信心。

回顧2022年12月台灣採購經理人指數製造業PMI、非製造業NMI，已因出口與內需景氣差異，而有不同的走勢。PMI 43.7，較上月微跌0.2個百分點，為第6個月呈現緊縮，且是創編以來最快的緊縮速度，即最低點；NMI 則為53.3，連續2個月擴張，指數續揚1.1 個百分點；NMI八大產業中，以內需為主的產業充滿迎接農曆年節的歡樂。

從製造業PMI組成結構來看，2022年12月已有透露佳訊，例如存貨指數在往下走，交貨時間也回來些，PMI調研團隊提醒，「重要的是，廠商已經過了景氣糟透了的『很恐慌』情境」，而中國大陸疫情快速解封，且沒有任何再封鎖的新政令，疫情之前的「正常感」慢慢回來了。

外銀經濟團隊觀察2023年1月中國大陸情勢，經濟快速重啟，壓抑的消費與高達2.6兆美元的龐大存款，正要提振中國大陸2023年經濟展望，並帶動新興市場展望。

對台灣製造業來說，庫存壓力是2022年第三季經營的最痛，元大寶華綜經院估計需要2至3個季度才能有所去化，落點會在2023年第二至第三季；而新增訂單則視不同產業而有差異，愈接近終端消費者的電子類產品，連傳統聖誕旺季都沒有出現拉貨潮。目前可見，中國經濟重啟已能部份提振訂單的增加。