隱形眼鏡獲利王爭霸 決戰矽水膠？

隱形眼鏡產業需求穩定，帶動族群一直都是生醫股的高獲利模範生，惟隨著消費者要求的舒適性提高，矽水膠成為當紅炸子雞，除了主力廠商視陽（6782)外，晶碩(6491)、精華(1565)也加速布局，在在都為產業掀起跟進風潮。

法人表示，市面上軟式隱形眼鏡材料主要有水膠 (Hydrogel)、矽水膠 (Silicone Hydrogel) 等，由於矽水膠其分中加入矽，可望提升透氧率、配戴舒適度，目前全球隱形眼鏡材質近 70％為矽水膠，歐美國家為主要使用者，美國、英國、加拿大等國滲透率皆超過 80％以上，主因這些國家在購買隱形眼鏡時皆須配合醫師之處方籤，在院方推薦之下就會使用相對規格較好、舒適性較佳的矽水膠產品。

由於矽水膠產品價格與水膠價格相差 1.5-2倍，目前亞洲地區滲透率明顯偏低，不過近年在日本等亞洲市場滲透率也有提高的趨勢下，也讓該市場大餅成為視陽、晶碩等廠商積極進軍的場域。

進度最快的視陽，已開發出與博士倫、嬌生、愛爾康及庫博等四大廠品質相近的產品，以及全球共 61 張產品證照，在代工機會大增中，加上收購日本品牌的效益發展，目前矽水膠產品營收佔比達7成，近五年營收複合成長率達 33％，去年營收22.76億元，年增41.5％，成長率躍居族群之冠。

晶碩目前矽水膠產品營收占比共 5％，以長天期為主，預計到 2024 年日拋產品證取得才會開始量產，未來營運成長可期。

精華矽水膠佔比雖僅1％，但以該公司與日本、大陸客戶的穩定關係和布局，預期佔比將大舉拉高。

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