慧洋 1月每股稅前盈餘0.04元

年假需求放緩連動BDI現貨價跌，慧洋海運（2637）3日公布2023年1月合併營收13.33億元，月減11.14％、年減30.96％，自結營業利益2.54億元、年減72.6％，稅前盈餘3,056萬元、年減96.47％，每股稅前盈餘0.04元

慧洋表示，1月受農曆年節影響，散裝市場拉貨動能趨緩，加上鐵礦砂進入出貨淡季，影響BDI指數波動劇烈，連帶衝擊各型船舶運價。慧洋目前有逾半數船舶為指數連結型租約，因此1月營運受到現貨市場下跌衝擊較大。

展望後市，主要還是看原物料運輸大宗的大陸需求，大陸解封拚經濟，預期春節連假後生產活動將持續復甦，可望帶動原物料需求回補，進一步推動指數反彈回升。業界多數認為，3月大陸兩會後，新的國務院總理將發布更多政策支持基礎建設等計畫，有助拉動鐵礦砂、煤炭等主要散裝貨源需求，帶動市場回溫。

慧洋今年預計將交付7艘新船，並將有一艘Handy於第一季加入船隊營運，集團旗下目前共有140艘船舶，平均船齡約七年，慧洋將積極處份舊船，使船隊運力維持最佳狀態。

慧洋看今年市況維持審慎樂觀，由於船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於1月上路，後續可能造成市場船舶降速，供給缺口增加。慧洋船隊近五成船舶未受影響，樂觀今年固定租約仍有5.88％的換約漲幅，有助慧洋在散裝航運市場保持領先態勢。