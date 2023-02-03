電巴補助上看800萬元 2業者有望分大餅

因應國發會2050淨零碳排目標，交通部推出2030年市區公車全面電動化，且2025年35％市區公車將力拚電動化的目標，因此交通部停止補助柴油車，僅補助電動車。交長王國材表示，交通部補助雖縮水，但是加上環保署的維運補助金額上看800萬元。

交通部已核定1,901輛電動大客車，自2023年起，補助電動大客車（含電池）車輛之標準為甲類以每輛370萬元為上限、乙類以每輛300萬元為上限、車輛配備具自駕等級第三級以上者每輛再增加補助，以150萬元為上限。

先前曾推出的示範計畫僅華德動能、成運汽車2家業者通過。此次加碼推出，若客運業購買未曾參與先前示範計畫車輛且符合補助資格審查，也可加碼補助；其他投身電動巴士生產業者如鴻海集團旗下的鴻華先進、總盈汽車，未來也有望受惠。

依據加碼規劃，2023年購買的業者可獲得200萬元補助，2024年則有150萬元，2025年僅剩100萬元加碼補助，藉此鼓勵業者儘早採用電巴。若業者在2023年購入，每輛電巴最多可獲得720萬元的補助。

交通部表示，會持續與經濟部及環保署等單位合作，完善國內電動大客車產業發展、協助地方政府及客運業者推動電動大客車，共同朝2030年市區公車全面電動化目標辦理。

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