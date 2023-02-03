英代外語歇業 協會協調5家業者承接學員

農曆年前英代外語短期補習班無預警歇業事件影響，影響板橋、桃園、中壢、新竹眾多學員授課權益，中華民國補教業品保協會啟動履約保證機制，並協調5家外語補習班無償提供課程服務，協助英代的學員盡速復課完成學業。

英代外語短期補習班歇業，中華民國補教業品保協會理事長邱昌其表示，他們1月13日接獲新北市及桃園市教育局公函，證實該連鎖班系已無經營之實，即刻於1月17日召開緊急事件處理委員會啟動履約保證機制，並於該會網站提供申訴申請，到目前有527名學員填寫。

中華民國補教業品保協會表示，積極協商性質相當之業者協助英代外語的學員於6個月內換取課程等值服務（課程最長六個月），計有巨匠美語班系、地球村英日韓語班系、洋碩美語班系、菁英國際英日語班系、戴爾美語班系等5家業者願意無償提供課程服務。

中華民國補教業品保協會即日起已於官網（www.eqaa.org.tw）的「申訴專區」提供各家業者等值服務課程簡介資料，學員可於詳讀網站上之注意事項說明了解各家業者課程後，依照「英代補習班學員等值課程服務說明」流程，擇一登記辦理為日後等值課程上課之補習班。

為使學生能進一步了解課程，中華民國補教業品保協會2月11日(六)上午10時在內壢國小禮堂（桃園市中壢區福德路20號）舉辦英代美語學員等值課程服務現場說明會，提供學員現場諮詢。

（ 中時 林志成）

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