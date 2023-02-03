運價沒行情…SCFI又崩 海運界大咖說話了

台股今（3）日漲多拉回，改由貨櫃3雄撐全場，但上海航交所最新貨櫃運價指數（SCFI）下午出爐，再跌22.86點至1006.89點，跌幅放大到2.22％。即使已較去年初高點崩逾8成，但海運界大咖直言，除非船商大幅調整運力，否則運價戰持續，美西、歐洲等2大主力航線，跌破盈虧線的風險升高。

航運業好壞被視為全球經貿風向球，但兔年開春首周，SCFI跌勢卻再度擴大，千點大關岌岌可危。業界分析，貨量是穩住運價的最主要關鍵，預估可能要等到元宵節過後，大陸工廠2月中旬陸續復工，出貨量才會慢慢增加，但預計要到3月起，貨量才可能明顯變多。

此外，國內航運界1日舉行新春團拜，貨櫃雙雄同步保守看後市。其中，身兼全國船聯會理事長的長榮董座張衍義表示，歷經2年獲利破紀錄榮景後，今年面臨全球經貿下滑、運價走跌、艙位供給增加等3大挑戰。

張衍義進一步說明，除非船公司大幅調整運力，否則運價戰持續，美西、歐洲等航線恐跌破盈虧線，影響船公司獲利，小型航商甚至可能虧損。

但陽明董座鄭貞茂則指，目前還看到積極復甦訊號，但認為可感受到市場恐慌降低，如果總體經濟環境持續變好，消費需求就會回來，海運市況下半年比上半年好轉的機會增加。

鄭貞茂也從總體經濟著眼，點出包括IMF小升今年全球經濟成長預測、歐洲經濟看來沒那麼悲觀，如德國第4季經濟衰退僅0.2％，加上美國Fed升息快到頂、大陸解封後拚經濟，科技等產業裁員、清庫存，所有壞消息都在預期中，還有雖還需要時間觀察效果，但若整體情勢持續，消費需求會慢慢變好。

摩爾投顧分析師林漢偉則認為，國際主要航商股價連2日強彈，激勵貨櫃3雄維持反彈走勢，但航運成交比重無法放大，恐壓抑後續空間；散裝航運部分，BDI指數周四創2年新低，仍是弱勢表現居多。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

貨櫃航運 獲利陷入三大考驗

SCFI春節後有上漲空間？群益評估出爐

供給過剩航海王恐慘虧? 雙雄老船長這樣說