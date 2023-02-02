獨》電動大客車補助出爐 每輛最高720萬元

因應國發會2050淨零碳排目標，交通部推出2030年市區公車全面電動化，且2025年35％市區公車將力拚電動化的目標，因此交通部決停止補助柴油車，僅補助電動車，每輛補助金額上看720萬元，以補助經濟誘因，鼓勵業加速汰換柴油車，改用電動車，力拚淨零目標達陣，十年預計創造1,700億產值。

官員表示，示範計畫僅華德動能、成運汽車2家業者通過。此次加碼推出，若客運業購買未曾參與先前示範計畫車輛且符合補助資格審查，也可加碼補助，其他投身電動巴士生產業者如鴻海集團旗下的鴻華先進，未來也有望受惠。

行政院擬訂12項關鍵戰略達2050年淨零排放目標，其中交通部載運具電動化部分，規劃2020～2022年為先導期，2023～2026年為推廣期，2027～2029年為普及期。先導期先推出示範型電動大客車計畫，鼓勵國內車輛業者打造高品質、低汙染及國產化車輛，並提升國產化、電池等項目。

據交通部統計，十年推動期間可帶動國內產值1,700億元效益，且提供5萬6,000個就業機會。原先「示範型」補助，一輛甲類電動大客車最高可獲得1,000萬元補助；另有「一般型」補貼，一輛甲類大客車則可拿到最多633.8萬元補助。

隨著先導期結束，公路總局日前公布2023年電動大客車作業要點，把一般型跟示範型整合成單軌制，以示範型高規格審查，甲類大客車每輛補助370萬元，若配備具自駕等級第三級以上者，每輛最多再補助150萬元。

依加碼規劃，2023年購買業者可再獲得200萬元補助，2024年減為150萬元，2025年僅剩100萬元，藉此鼓勵業者儘早採購電巴。2023年購入業者，每輛電巴合計最多可獲720萬元補助。

市區公車目前約1.2萬輛，交通部迄今已核定約1,400輛電動大客車，2023年預計達到2,300輛電巴，預計每年以新增1,000多輛電動大客車為目標，力拚2030年達到市區公車全面電動化等目標。

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