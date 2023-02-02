連3年獲利飆 這家高球廠員工平均分紅80萬

高球桿頭代工廠這3年獲利飆升，員工也同樂，大田（8924）除了每人一個月年終獎金加6千元紅包，今年每人調薪4％到6％，去年每人平均年中分紅80萬元，今年可望在80萬元上下，羨煞傳統產業，復盛的員工除了基層加薪，獎金和分紅平均年增逾30％，明安（8938）的正式員工連續3年累計平均年薪成長10％，表現績優者則最高成長20％，鉅明（8928）去年雖沒有加薪，但今年將會調薪，幅度視個人績效而定。

大田發言人鍾政義2日指出，大田這3年營運表現良好，董事長李孔文表現更大器，去年160多位員平均分紅每人80萬元，在2021年全員調薪3至5.5％之後，今年並從1月1日起，全員調薪4％到6％，為了照顧基層員工，因此，基層員工薪資調幅較高。

大田2022年前三季每股盈餘已達14.97元，比2021年全年的20.15元，只少約5.18元，如果再加上去年第四季的獲利，將直逼2021年水準，由於大田公司章程制定的員工年中分紅，係以稅前盈餘的6.5％作為計算基礎，依此推算，今年7月左右的大田員工年中分紅，員工平均也將領到80萬元左右，在高球桿頭代工產業或傳統產業，可說是超級令人羨慕。

龍頭復盛（6670）雖然只有基層員工調薪，不過，復盛發言人許廷儀指出，復盛的獲利回饋是反應在年終獎金和年中分紅，如果以此來看，復盛2022年的員工獎金和分紅，平均比2021年增30％，有的甚至高達40％。

其中，在年中分紅方面，復盛的公司章程規定員工分紅，以不低於稅前盈餘的2％作為計算基礎，許廷儀說，雖是如此，近年的基礎都超過2％，今年預定8到9月發放的年中分紅金額，則要看今年景氣而定。

高球桿頭代工二哥明安（8938）總經理周益男指出，明安的正式員工，這3年每年都有調薪，由於明安業績表現較好的關係，這幾年都已反映在員工的年終獎金和績效獎金上。

因此，他說，如果將員工薪資加上年終獎金和績效獎金來看，這3年明安的正式員工收人大約平均成長10％，表現優異的員工最高則有20％的收入成長。

周益男表示，由於明安調薪也會將物價指數、以及基本工資調整等因素，因此，今年也有機會再為員工調薪。

鉅明（8928）發言人顏志憲指出，2022年鉅明薪資未調整，但，今年有加薪計畫，至於加薪幅度，則視個人績效而定，沒有一個標準，此外，鉅明有年終獎金，但因年終獎金是內部資料，不方便透露。