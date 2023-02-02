陽光伏特家力助 屈臣氏綠電門市將達30間

綠電供需已擴大為產業鏈，通路亦成為關鍵之一。台灣屈臣氏與陽光伏特家2日同時表示，綠電持續導入屈臣氏部分門市，繼2022已有11間門市，今年預計將綠電門市拓展至30間。同時，為了讓消費者更有感且更積極響應減碳，屈臣氏也將透過消費者活動合作，邀請民眾支持綠能發展，讓綠電更能深入民眾日常。

台灣屈臣氏首席營運長黃艾知表示，目前台灣綠電取得不易，希望透過與陽光伏特家的合作，維持穩定的綠電供應，以達成2025的10％綠電使用率目標。

屈臣氏自2022年開始投入綠電通路至今共計11間門市，黃艾知表示，不僅降低各門市因用電所造成的碳排放量，平均每間綠電門市再生能源使用比例也達RE15-20（RE係指再生能源使用比例），最高更可達近RE40比例，屈臣氏綠電門市至今已經替環境創造相當於11,757公斤的二氧化碳減量，大約是1,000顆樹一整年的吸碳量。

陽光伏特家身為國內第一間取得再生能源售電業執照的能源業者，光伏特家執行長馮嘯儒表示，持續致力於活絡國內綠電自由交易市場，在2022年中小型光電憑證的轉供數量更是位居市占第一，與台灣屈臣氏合作綠電導入計畫，不僅展現陽光伏特家協助企業使用綠電的專業能力與決心，在再生能源發展歷程上，也代表民眾與綠電之間的距離大幅縮短，從日常消費場域的就能體會到綠電的使用。

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