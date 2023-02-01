劍湖山去年每股小虧0.29元 不配發股利

劍湖山世界（5701）今（1）日公布111年財報，營收4.73億元，年增54.57％，稅後淨損0.86億元，每股小虧0.29元，董事會決議不分派股利；劍湖山今日同時公告，將自行撤回減資彌補虧損案，待增補111年度經董事會通過的財務報告後再重新送件。

受到近三年疫情衝擊，劍湖山世界截至目前為止總負債達21.85億元，今年1月6日辦理112年第一次股東臨時會，決議通過辦理減資彌補虧損案，將減資17.67億餘元，減資比率約59.56％。劍湖山減資後，實收資本額自29.67億元降至12億元。

劍湖山世界目前營運主體，包括劍湖山世界主題樂園及劍湖山渡假大飯店。去年隨著疫情趨穩，且暑期旺季及國旅補助同步挹注下，劍湖山第三季虧轉盈，去年全年稅後雖仍虧損0.86億元，但虧損金額已降至近17年來最低。

值得一提的是，今年台灣燈會在台北，而雲林縣內的斗六、虎尾、北港都有舉辦各式主題的燈會活動。劍湖山世界為響應燈會活動，特別推出雙人599元的超值套票，即日起開賣至2月4日中午12點，在劍湖山世界Fancy go網路商城獨家限時販售，兩人同行現省1,199元。

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