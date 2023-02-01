降速、繞遠路…海運業出招 挽救低迷運價

全球海運業者出招挽救疲弱的運價，特別捍衛遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）1,000美元整數關卡，祭出超級降速、繞過好望角的策略，達到減少供給量的目的，但此舉拉長航程到70天，客戶哀嚎一片，遲遲等不到貨，直呼上了「賊船」。

疫情紅利結束、高通膨、俄烏戰爭及今（2023）年新船下水增加了約8％的供給量影響，全球各大航線的貨櫃運價持續下跌，直到目前仍未止跌跡象，除了運價已跌到成本價外，還有本該去（2022）年底簽訂完畢的歐洲線長約屢遭到客戶拖延，客戶均表態要等待亞洲農曆年後才打算簽訂，都讓海運業者頭痛不已，若連歐洲線都搞不定，4月要開始談的美國線也難有成果。

基於此，全球海運聯盟及海運業者近期採取降速航行，減少供給，再者歐洲線部分則不走蘇伊士運河，繞過南非好望角的兩大策略並行下，卻苦了客戶。國際承攬業者表示，近期已經接到客戶抱怨，貨物上船兩個月，還沒收到貨，經細查船期驚覺船公司開得特別慢，又繞遠路經過海望角，算一算航程耗費70天，客戶才能拿到貨，比往常多出10幾天。

國際承攬業者表示，因海上運輸的變數多，傳統上承攬業者承接訂單時並未給客戶到貨的時間，只能推估大概時間。由於目前正值歐洲線談判的敏感時刻，海運業者又出此招，研判下猛招無非希望能穩住低迷的歐洲線運價，也希望客戶趕快簽訂長約，以保護自身權益。

國際承攬業者指出，因歐洲線的現貨運價達每TEU 1,000美元，一千美元關卡即將跌破，以致於歐洲線長約簽訂情況不佳，先前傳出簽訂每TEU 2,000美元長約，僅只占1％左右，而且會用在8月開始的傳統旺季，保住旺季時有艙位；其餘多數歐洲線的客戶紛紛表態農曆春節後再談，就因「客戶不急，急死海運業者」，造成客戶遲遲等不到貨的窘境，買賣雙方力道持續周旋。

由於緊接著到4月是美國線長約價談判啟動期，若目前還無法拉抬運價，屆時一整年的市況將相當清淡。不過，國際承攬業者也指出，市場寄望俄烏戰爭結束後的重建潮，運價將有一波反彈。

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