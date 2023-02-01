裕隆開工 嚴陳莉蓮預告新店裕隆城開幕

裕隆集團今日舉行開工祈福典禮，裕隆董事長嚴陳莉蓮表示，展望今年，總體環境雖然還是不容樂觀，挑戰還是繼續存在，但相信情況會愈來愈好，她也預告今年是裕隆集團70周年，新店裕隆城商場將開幕，都會從今年開始逐一展現成果。

嚴陳莉蓮表示，在後疫情時代，去年國內外的情勢都充滿挑戰，通貨膨脹、升息循環、地緣政治、能源危機、氣候變遷、供應鏈問題等因素集結形成一場風暴，都承受著極大的經營壓力，在這裡要感謝集團全體同仁，謝謝全體員工不畏任何風雨、堅守崗位，發揮團隊精神，讓裕隆集團在困難中一路挺進。

嚴陳莉蓮認為，展望今年，總體環境雖然還是不容樂觀，挑戰還是繼續存在，但相信情況會愈來愈好，更重要的是，裕隆集團這幾年來在務實轉型策略下所累積的資源，將從今年開始逐步發酵。

嚴陳莉蓮表示，包括納智捷品牌的電動車、裕日車及中華車的新車型、我們裕隆汽車的能源事業佈局、金融水平事業在消金、企金及出行領域的成長、新店裕隆城商場的開幕等等，都會從今年開始逐一展現成果，形成裕隆集團中長期發展的堅實基礎。

嚴陳莉蓮表示，今年是裕隆集團70週年，期許大家繼續發揮運動員的拚搏精神，與我站在同一陣線，發揮集團最大綜效，一起迎向集團事業另一波的向上成長。

（中時 黃琮淵）