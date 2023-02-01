淘帝-KY掏空逾3億人民幣 董座等4高層被訴

專營中國童裝品牌市場的上市公司「淘帝-KY」（2929）爆發多位高層涉嫌掏空3.5億人民幣（約逾新台幣15億元）、做假帳、內線交易弊情，台北地檢署1日依《證交法》等罪起訴淘帝-KY及淘帝中國公司董事長周訓財、淘帝中國公司財務總監程章濤、總稽核陳建瑋、前財務長兼發言人王冠華4人；另涉案的勤業眾信會計師事務所簽證會計師施景彬、江明南等人則因罪嫌不足，獲不起訴。

起訴指出，周訓財、程章濤等人於2019年9月30日，佯以淘帝要購買人民幣3.5億多元的興銀所發行的基金商品，偽造不實申購單，製作申購興銀基金假象，但實際資金去向不明，公司資產遭到掏空。

之後，周、程等人為掩飾假投資興銀基金一事，在簽證會計師到公司查核財務報表期間，製作不實交易憑證，讓會計師誤信淘帝公司確有投資興銀基金，出具不實意見，誤導投資人及證券主管機關財報查核。

但周、程等人因掏空3.5億人民幣，遭媒體爆料後，指示陳建瑋發布重大訊息，改稱淘帝是購買掛鉤型理財商品，當北檢要求淘帝公司提供購買掛鉤型理財商品文件時，淘帝公司拿出假文件，意圖妨礙檢方偵查。

2020年8月12日晚間7時58分，淘帝公布2020年第2季財報營業淨虧損8億5,000多萬元，每股虧損7.59元，另因新冠肺炎存貨跌價損失4.3億。

周訓財在2020年7月中旬，將淘帝財報事先提供 給前財務長王冠華，王得知淘帝出現虧損的重大訊息，於2020年7月中旬至8月13日下午1時許的禁止交易期間內陸續賣出198張股票，避損148萬多元，涉及內線交易。

（ 中時 陳志賢）

延伸閱讀

押寶Fed升息放緩 台指期彈升

台積電飆10元 電子股反攻 台股早盤漲百點

台股年線攻防 電子、金融動向馬首是瞻