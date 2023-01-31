高雄國賓低調熄燈 原地將打造飯店加豪宅

高雄國賓飯店走過41年風華歲月，接待過不少國內外賓客，更以經典「烤鴨」聞名遐邇，但原址即將拆除，改建為豪宅，1月31日為營業最後一天，沒有「儀式感」的歡送活動，只有簡單布置國賓的歷史老照片，員工們離情依依，忙著拍畢業照，也有來自各地的旅人前來拍照留念。

高雄國賓1樓老照片牆上陳設過往歷史，打從1978年飯店動土開始，到1981年開幕，期間接待過許多世界各地的國家元首、政商名流、國際巨星等重要人物，包括新加坡前總理李光耀、日本前副總理金丸信、資深歌星翁倩玉等，另有館內宴會廳、房間等老照片。

今天不少老顧客特地前來飯店拍照取景，也有一家老小昨晚特地來住最後一晚，相當感慨高雄國賓黯然熄燈。有民眾透露，早期跟日本人做生意，最愛到國賓宴客吃烤鴨；也有民眾說，國賓早期的圍牆很高，後來改低圍牆，網美游泳池得以更親近大眾。

據悉，高雄國賓總計200多名員工都予以資遣，公司最後也幫忙媒合到其他飯店業，或是介紹參加徵才活動。待了6年的員工說，公司這點算有心，「還有想到我們的出路」，但想到今天過後高雄國賓招牌就不再，難免唏噓。

高雄國賓也不乏25年以上資深員工，老員工說，國賓全盛時期443間房都一房難求，尤其前幾年吹韓流，更是受益良多。而外觀沒什麼改變，內部房間、宴會廳有稍微改裝過，最令人津津樂道的就是烤鴨，不少老饕趁著關門前預訂，而今天最後營業時間到下午2時，就不再接待客人。

高雄國賓今天正式熄燈，至於何時開拆尚未有時程表。業者說，將比照台北國賓啟動改建計畫，未來將原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

（中時 柯宗緯）

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