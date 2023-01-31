搶ESG商機！台北國際工具機展3/6登場

外貿協會31日宣布，外貿協會與台灣機械工業公會共同主辦「2023年台北國際工具機展（TIMTOS）」，3月6日起登場，將緊扣全球製造業最關切的環保及減碳議題，以「ESG action！永續系列」及「ESG in TIMTOS以製造洞見未來系列」的ESG雙核心活動為主軸，火力全開協助台灣工具機業者，搶ESG商機。

貿協表示，兩年一度TIMTOS將於3月6日至11日，在南港展覽1、2館及世貿1館展出，1,000家以上國內外廠商報名參展，使用近6,200個攤位，TIMTOS穩居全球工具機指標展的地位。本屆TIMTOS緊扣全球製造業最關切的環保及減碳議題，以「ESG action！永續系列」及「ESG in TIMTOS以製造洞見未來系列」之ESG雙核心活動展開，號召國內外大廠及知名產研與顧問單位共同獻策，火力全開，幫助工具機產業迎戰「碳有價時代」。

貿協指出，歐盟2023年10月試行課徵碳邊境調整機制（CBAM），台灣也三讀通過氣候變遷因應法，2024年將開徵碳費，美國等其他國家也陸續準備或考慮收取碳稅及建立碳排放交易制度，淨零碳排已是迫在眼前，各行業加快腳步強化企業碳治理、約束供應鏈夥伴減碳，對於跟製造業環環相扣的工具機產業來說，2023無疑是淨零碳排關鍵年。

貿協指出，在淨零碳排浪潮下，工具機業者及供應鏈強化碳韌性，刻不容緩。此次TIMTOS特別祭出「ESG action！永續系列」活動，包括在世貿一館推出「企業碳健檢 Dr. Net Zero」諮詢服務，匯集工業技術研究院、台灣產業服務基金會、台灣綠電應用學會、安永聯合會計師事務所、智森永續設計顧問，聯合提供與會業者一對一專業碳諮詢。

此外，世貿一館另一重頭戲「Insight Stage洞見舞台」則將舉辦「ESG永續學堂—國際夥伴永續合作」與「綠色工具機產業對談」等活動，邀請減碳顧問與東台、友嘉、永進等綠標竿龍頭企業分享成功經驗，要幫助更多工具機廠商成為減碳達人。

貿協表示，「ESG in TIMTOS」以製造洞見未來系列，則將ESG延伸至技術領域，著重設備轉型朝更高效（Effcient）、更智慧（Smart）及更永續（Green）的趨勢，貫穿此系列，規劃在世貿一館洞見舞台舉行的「未來製造趨勢論壇」、「智造工作坊—金屬加工智造之鑰」、「工業清洗及表面處理研討會」、「離岸風電海洋機械研討會」、「製造癮Podcast Live」及橫跨三館的「金屬加工生態系主題導覽」；加上於世貿一館辦理的刀具獵人集章抽獎活動及新增的三大主題展區—「尖端技術加工區」、「積層製造主題區」、「未來製造體驗區」，結合專業技術與輕鬆互動，共同探索工具機產業的轉型進行式。

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