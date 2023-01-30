泰山股價探底 龍邦壓力大

無視金兔年台股開紅盤，泰山（1218）30日股價逆勢收黑，終場下跌0.65元、收30.7元，回測去年8月初的低點，直逼近半年股價新低。市場派大股東龍邦目前持有泰山約48％股權，占據股權優勢，但設質比將近7成5，倘若股價跌勢不止，恐面臨保證金補繳的資金壓力。

為速戰速決，龍邦成功策反親公司派的泰山獨立董事陳敏薰，加上原本掌握的獨董杜英達，取得2比1優勢，於農曆年前召開審計委員會，通過擬於3月16日召集股東臨時會，全面改選董事，力拚儘速拿下泰山經營權。

雖然泰山公司派主張，兩位獨董直到開會前5天才發出通知，不符合召開審計委員會必須在7天前發出通知的規定。不過市場人士分析，既然龍邦已經掌握獨董優勢，頂多重跑一次程序，預料不會拖太久，龍邦最快3月底前就有機會正式拿下泰山經營權。

隨泰山經營權爭奪戰大勢底定，泰山股價頓失支撐，30日面對台股大漲560點，泰山股價不升反降，終場下跌0.65元、收在30.7元，回測去年8月初的低點，直逼近半年股價新低。

市場人士提醒，「龍邦現在最大的敵人已經不是泰山公司派，而是時間。」根據龍邦去年底的最近一次公告，包含龍邦及旗下子公司保勝投資，合計已砸下超過60億元，取得泰山23.99萬張，持股比來到48％，如果加上外圍支持，估計掌握股權可能已經超過5成，幾乎穩操勝券。

不過根據龍邦去年12月25日的公告，龍邦持股泰山的設質比高達74.5％，每股取得均價約25.49元，質押比偏高。若農曆年後泰山股價持續下探，未來恐面臨補繳保證金的資金壓力。