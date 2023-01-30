百德訂單滿載 老闆喊加薪

百德（4563）搶攻半導體、航太及風電等產業訂單有成，上半年訂單滿載，30日農曆年後開工首日生產線忙加班，今年營收及獲利均追求兩位數成長。為了留才，百德董事長謝瑞木宣布今年會再幫員工加薪。

謝瑞木表示，歐洲市場占百德營收6～7成，大陸市場營收占比約5％。最近1、2個月，工具機業同業接單普遍不好，但百德接單以半導體、風機及航太等產業為主，受影響程度相對較小。

謝瑞木指出，百德去年接獲美國半導體設備大廠20台工具機訂單，去年只交4台，剩下16台訂單，已有10台在線上生產，預計今年完成交機及驗證。農曆年後開工，生產線就要安排員工加班趕工。

百德去年轉盈，前三季EPS達1.93元，全年合併營收25.88億元、年增27.89％。謝瑞木表示，百德去年轉盈，今年員工年終獎金平均1～2個月，優於去年平均1個月。百德持續招募新血，每年都會幫員工加薪，今年也不例外。

百德指出，百德為分散經營風險，疫情期間，經營範疇從航太等產業延伸至燃料電池、半導體及醫療等產業，預估今年氫燃料電池及醫療等產業營收占比將再提升，美國半導體設備大廠規劃2024或2025年，前進東南亞擴大投資，百德獲客戶首肯，成設備供應鏈成員之一。

百德表示，百德規劃今年在美國北加州設子公司直接銷售，也打算拓展波蘭等東歐市場，並建立歐洲銷售通路，藉此提升毛利率。