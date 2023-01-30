逸達出運 二新藥利多連發

逸達（6576）2023年新春大報喜！除治兒童中樞性性早熟新藥獲大陸中國藥監理局核准進行三期臨床，過敏性氣喘新藥FP-025，也力拚第一季解盲。逸達董事長簡銘達表示，二新藥也將啟動國際授權，最快今年就會有「驚喜」，團隊將以5年市值衝上20億～30億美元為目標。

此外，逸達隨著治療晚期前列腺癌新劑型新藥6個月劑型上市、3個月劑型2024年送藥證，法人看好，在藥品銷售和授權雙引擎帶動，明年有機會轉盈！

新藥開發逐步進入收成的逸達，在柳菩林前列腺癌新劑型新藥42毫克6個月緩釋針劑型上市營收墊高，與里程碑金認列挹注下，去年繳出營收3億元、年增33.4％佳績，法人預期逸達明年有機會轉盈，營運將進入高速成長。

簡銘達表示，CAMCEVI的6個月緩釋針劑已於去年上市，美國市場需求量，每年約15萬至20萬支，藥品平均單價約1,000美元。逸達除改良成預充填式外，並享有美國保險獨立J-Codes憑證，單價達3,000多美元，預期今年底前市占率可達10％。

另3個月劑型考量未來銷售量較大，在完成批量放大及安定性測試後，於明年申請美國藥證，預計2025年上市，未來在雙產品拉抬下，市占率快速成長，有機會在5到7年達到銷售高峰。

至於擴大適應症至兒童中樞性性早熟的新劑型新藥FP-001，已在美國、歐洲、兩岸展開三期臨床試驗，預計明年取得首個用藥病人數據，2025年完成所有臨床。該臨床試驗是開放式，預計明年看到第一針施打數據後，即可先啟動授權或尋求國際藥廠合作開發。

除新劑型新藥外，簡銘達表示，看好新成份新藥FP-025的潛力，該藥物屬於MMP-12抑制劑，目前正進行過敏性氣喘二期概念性臨床驗證，預計今年3月解盲，若數據達標，第二季會啟動授權談判。

簡銘達說，逸達的定位是穩定長期營收，及高風險高報酬新藥做營運布局，隨著藥品上市和里程碑金、新藥授權挹注，將力拚明年後能邁向獲利，2027年市值能從目前約3億美元增至20億～30億美元，相較現有成長7到10倍。