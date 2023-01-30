餐飲集團元月營收看增3～5成

疫情流感化、外食餐飲市場解封加上展店效益助攻，連鎖餐飲集團春節連假期間營運大爆發，王品（2727）、漢來美食（1268）、豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、瓦城（2729）、乾杯（1269）、橘焱胡同（2761）等餐飲集團，大年初一至初六來客數大幅成長。

上述餐飲集團平均翻桌率達四至六次，業績成長30％至70％，法人推估元月營收年增率將高達30％至50％，甚至有機會創同期新高。

展望後市，疫情常態化、流感化後外食餐飲市場已全面復甦回溫，年後除有企業春酒挹注動能、西洋情人節及228連假可望帶來營運量能，為連鎖餐飲集團今年第一季營收奠基打底。

去年農曆春節期間尚受疫情影響，民眾外食餐意願低，餐飲市場來客數銳減，惟自去年10月邊境解封後，內需消費市場回溫，加上返台過年台胞增加，多數餐飲集團年前接單均逾9成，除夕更是滿座且一晚做二輪，一日做四輪生意，吃到飽自助餐廳一日更可做到六輪，為業者業績大進補。

漢來美食旗下有宴會廳和最受外食族喜歡的吃到飽自助餐廳，加上旗下中餐廳推出合菜及套餐推升平均客單價增加5％至10％，除夕至初六營收合計約2億元、年增40％。法人推估漢來美食1月營收可望年增5成，並有機會創高。

王品初一至初六全台來客數逾78萬人，多數品牌都做滿四輪，自助式、吃到飽品牌可做到六輪，營收較去年春節成長56％。

豆府集團去年初一到初六至店用餐客人約11萬人次，今年大幅成長至17萬人次，營收年增約48％，除既存店業績成長約25％外，新展店亦帶來營收貢獻。

乾杯集團台灣事業43間店鋪初一至初六天天客滿，每日翻桌可達五至六輪，整體業績與來客年增70％。受惠疫後市場復甦，既存店業績年增逾3成，展店八家亦大幅貢獻業績。

橘焱胡同集團除夕當天皆未營業，但各品牌春節檔期營收仍成長，其中「胡同燒肉」年增14％，全在百貨內且僅休除夕的「一幻拉麵」則年增逾70％。