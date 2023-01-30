不銹鋼漲聲響 燁聯2月盤價飆

不銹鋼盤價報喜！在國際鋼鐵原物料上漲推升，及年後補庫存增溫帶動下，國內不銹鋼龍頭燁聯2月盤價開紅盤，全面調漲各項產品價格，其中內銷價每公噸調漲1,500～5,000元，外銷價每公噸調漲50～170美元，高於市場預期。

受到燁聯漲價激勵，市場預期另一不銹鋼板上游大廠唐榮、不銹鋼盤元大廠燁興將於31日開出的2月盤價，可望順勢調漲，預期漲幅接近燁聯。

燁聯30日開出2月盤價，內銷304系列不銹鋼產品價格每公噸上漲2,500元，430不銹鋼產品上漲1,500元，316L產品附價上漲5,000元。

外銷部份，304不銹鋼產品每公噸漲100美元，430不銹鋼產品漲50美元，316L產品附價漲170美元。

燁聯指出，近來國際原物料價格持續上漲，如鎳、鉻、廢不銹鋼等原料，尤其以鉬鐵漲幅最大，持續推升不銹鋼生產成本。且由於部分地區鋼廠減產或歲修，未來供應將進一步緊縮，有助於市場供需穩定。另終端用戶預期需求樂觀，回補庫存意願提高，市場交易轉趨熱絡，燁聯因此決定調漲內外銷各項產品售價。

唐榮也表示，31日開出的2月盤價，將適度調漲各項產品價格。

不銹鋼業者指出，主要原料鎳在春節期間報價上漲，每公噸一度回漲到2.92萬美元，接著震盪調節回檔到2.89萬美元，較上個月低點2.67萬美元漲了8.23％，本月均價28,048美元略低於上個月的28,942美元，但因鉬等副原料價格高漲，推升不銹鋼廠成本。