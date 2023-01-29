中南部旅宿、樂園 春節大補

史上最長的春節假期，帶來全台主題樂園、旅宿與百貨業滿滿人潮，業績開紅盤。麗寶樂園春節長假磁吸超過40萬人潮，無論OUTLET商場或飯店、主題樂園，業績表現均亮眼；劍湖山世界湧入翻倍的10萬遊客，業績看增逾5成，業者大發過年財！

南台灣旅遊業和百貨業也湧現人潮，墾丁除夕至初五估計湧入25萬～30萬人潮，各大飯店和民宿除夕至初六住房爆滿，估計住宿、餐飲及其他休閒活動，創造10億元以上商機。高雄百貨業，包括漢神兩館、夢時代及義大遊樂世界也湧現人潮，業績更是大爆發。

麗寶樂園表示，今年農曆春節因長假效應及疫情趨緩，年初一到初五的入園人數是去年同期的翻倍成長，包括麗寶OUTLET MALL商場最低下殺2折起，掀起搶購熱潮，館內主題餐廳現場皆需候位超過兩個小時；麗寶福容大飯店、賽車主題旅店幾乎天天滿房，停車場更是一位難求！

劍湖山世界表示，今年為疫情解封後的第一個春節連假，民眾紛紛走出戶外，劍湖山世界春節長假入園人潮上看10萬人次，園區內的劍湖山渡假大飯店平均住房率高達9成以上。

此外，看準學生們還在放寒假及228長假隨之到來，劍湖山世界1月30日至2月28日推全民優惠價499元、午後1時入園399元。

九族文化村則表示，今年春節長假總入園數估計超過6萬人次、年增1成以上。九族文化村打鐵趁熱，1月30日至2月5日期間推出每人優惠價750元，加碼贈送日月潭纜車入園當天不限次搭乘體驗，期望讓旅遊熱潮持續不間斷。

墾丁馬爾地夫大飯店董事長張榮南表示，今年春節假期長的帶動，不僅墾丁許多飯店和民宿都客滿外，恆春鎮市區甚至郊區的飯店和民宿也都湧進訂房人潮。高雄福華飯店表示，今年春節連假不管是餐飲或是住房都比去年成長2成左右。

義大皇家酒店與天悅飯店春節期間住房均較去年佳，雖春節假期已結束，但目前還是寒假期間，且南台灣天氣相對溫和，加上高雄燈會如火如荼進行，接下來的住房率仍達7成多。