大航海時代終結?2M聯盟2025拆夥掀波瀾

除SCFI運價指數1月封關續跌，地中海航運（MSC）和馬士基（Ｍaersk）等兩大巨擘合組的2M聯盟日前震撼拆夥，業內人士研判，2M聯盟掌控全球1/3貨櫃運力，協議終止除釀其他聯盟重組，加上MSC運力規模相當六家陽明，一旦削價倒櫃，運價走勢恐雪上加霜；另有老手建議，若長榮等貨櫃三雄開紅盤日伴隨大盤走高，賣壓就可能浮現，建議先走一波。

為提高裝載率、降低成本，船商透過聯盟方式提高效率，全球9大船商透過簽署船舶共用協定（VSA）組成三大海運聯盟，分別是2M聯盟、海洋聯盟（中遠海運、達飛輪船、長榮），以及THE聯盟（赫伯羅特、海洋網聯、HMM、陽明）。

航運諮詢機構Alphaliner數據顯示，3大聯盟控制全球約4/5運力，並以2M聯盟居首，馬士基與MSC在2015年協議為期10年的結盟關係，確保亞歐、太平洋等主力航線的成本效益，但日前雙方同步宣告，將在2025年1月起終止聯盟營運。

由於馬士基疫情以來減少船隊擴充，轉向發展海運一條龍服務，收購物流、倉儲、卡車、碼頭、攬貨業等，發展高附加價值的物流承攬事業，而遭拼命買船、造船的MSC彎道超車，去年初MSC以船隊運力約460萬TEU（20呎櫃）超越馬士基的420萬TEU，躍居全球最大貨櫃船商。

航運諮詢機構Vespucci Maritime執行長Lars Jensen研判，2M聯盟終止可能導致其他聯盟重組，聯盟分裂重組成常態。上海航運人士也認為，2M聯盟解散後，MSC和馬士基可能另覓新合作夥伴，但馬士基高階接受外媒訪問時曾指，未來幾年單獨經營較有利，也不排除獨立經營的可能性。

業界分析，兩公司規模都太大，彼此不願再受對方箝制，因此決定分道揚鑣，除避開今起2年嚴重供過於求的海運低谷，加上2025年歐盟將對海運聯盟存廢做出決定，屆時也可再視風向決定未來發展。

此外，MSC運力規模太大，加上租船比例高達6成，一旦自建新船交付，可能大量釋出租用船舶，增添削價搶運的不確定性。

上海SCFI運價指數部分，20日封關日因春節前夕交投清淡，小跌1.67點，以1,029.75點收盤，周跌幅0.16%，指數守住千點。主要航線部分，僅美西線開高，每FEU（40呎櫃）周漲25美元至1,403美元，漲幅1.8%，美東線、歐洲線與地中海線則各跌1.49%、0.59%、1.09%。

英國海運研究機構曾批評船商減班力道不足，年前貨量也嫌不夠，認為農曆年後可能進一步減班，若船商遲遲不肯加大減班力度，運價恐持續下墜至3月底。

（旺得富理財網 李宗莉）

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