ONE BOY重演極度乾燥風潮?網點出3優勢

機能外套受不少人青睞，一名女網友表示，在搜尋引擎打「迪卡儂外套」後，電腦開始出現大量的「ONE BOY」外套廣告，加上看到路上很多人穿，高市佔率讓她好奇問真的有這麼好穿嗎？貼文引發網友議論，不少人連想到過去極度乾燥（Superdry）也是人手一件，有網友點出「ONE BOY」的3大優勢，包括價格便宜、可試穿、懂行銷，「讓不會網購的媽媽也接受」。

原PO日前於PTT女人版指出，在Google引擎打「迪卡儂外套」後，電腦的演算法開始在網頁推薦「ONE BOY」外套給她，一天下來看到10次以上的廣告，再加上路上很多行人也都有穿，好奇問真有那麼好嗎？

疑問上線，引發網友討論，「櫃位人潮很驚人」、「有看到兩三個同事穿，覺得醜，幸好沒買」、「走紅程度就跟當初極度乾燥一樣」、「跟幾年前鄉民在討論的極度乾燥一樣，但我都沒買過」、「路上真的滿多人穿的，上次經過他們櫃位還要排隊才能進去」。

留言中有人網友出「ONE BOY」3大優勢，包括價格相對便宜、可試穿、名人代言行銷，「重點是便宜，尤其是我媽那種年紀不會網購，對這個牌子的接受度也很高，因為網路上常看到廣告說門市可試穿，加上價格便宜、品牌形象有名人加持，且有機能用途」、「質料普通，但以這個價格來說可以了」、「就是很會行銷，台灣人很吃行銷這塊」。

（中時新聞網 楊雅婷）