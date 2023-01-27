新車2023銷售 可望逐步回溫

2022年汽車產業歷經疫情、物流、晶片荒、俄烏戰爭、美中對抗等種種考驗，生產供應秩序大亂下，各車廠窮於應付各種變數，儘管後疫情時代，民眾報復性購車需求出籠，但2022年全球汽車銷售量卻不增反減，勉強守住8,000萬輛規模。台灣也飽受新車供應不足的衝擊，2022年的新車銷量跌破43萬輛，年減約4.5％。

展望2023年，各車廠逐漸找到與供應鏈不穩定的相處之道，新車產能可望逐步提升，加上2022年還有為數眾多的欠車訂單遞延交車下，產業估2023年新車銷量可望較2022年回升；惟通膨、經濟景氣衰退問題如影隨形，車價大漲恐壓抑行業復甦力道。台灣2023年新車供給能量回溫下，新車銷量估將較2022年小幅提升。

2020年起的新冠疫情衝擊全球，初期為了防疫，導致全球經濟活動凍結，衝擊新車需求，各車廠大舉減產、大砍上游零件訂單果。之後隨疫情降溫，市場迎來報復性的購車需求，車廠想提升產能大啖商機之際，卻發現晶片供應商已將車用晶片產能移轉供應給其他行業，導致汽車產業爆發一連串晶片荒問題，新車產能難以提升，重擊2021、2022年車市，估計2023年整體汽車行業仍面臨晶片荒的考驗。

一輛車由3萬多至10萬個零件組合而成，少一顆螺絲就足以讓整條汽車生產線停擺，尤其是在豐田式生產管理（TPS）、just in time的觀念影響下，各汽車廠零件庫存水位都壓在最低，一場疫情，讓汽車業供應鏈脆弱的問題完全暴露。

上海封控、俄烏戰爭、東南亞或大陸疫情升溫，就連鄰國菲律賓風災，都對汽車產業帶來衝擊。「每天都有新變數，每刻都有新的挑戰！」汽車業道出過去兩年的心聲，採取計畫生產的汽車行業，卻面臨生產計畫周周改、天天變的考驗，是許多汽車職人從未見過的。

在台灣，特斯拉候車期從兩年大幅壓縮至一個月以內，凸顯電動車行業開始面臨初期嘗鮮買家需求飽和的訊號。