大老示警 貨櫃航運 獲利陷入三大考驗

貨櫃航運業2023年面臨三大挑戰，全球貿易下滑、運價崩跌、新船激增，運價已快速下滑到接近2015～2019年平均數，部分國際機構、航運大老示警，除非船公司大幅調整運力，否則運價戰繼續打，美西、歐洲等航線盈虧線難守，船公司獲利將大幅縮水，小船公司恐出現虧損。

從2022年初運價歷史高點計算，上海航交所運價指數（SCFI）到2023年首周已大跌逾79％，美西線、歐洲線更是超跌，分別下跌逾83％、86％。

據德魯里1月初最新報告，船公司幾乎失去對市場的控制力，當需求出現疲弱時，沒有積極管理運力，而是回到價格戰的老路，透過降價和保證貨量確保短期定艙量。也許，船公司要在虧損下，才會積極轉變。

對航運業獲利展望，市場出現兩極看法，有一派抱持悲觀看法，Linerlytica預估，船公司2023年可能會出現虧損；德魯里預估，2023年貨櫃海運綜合營運利潤恐下滑到150億美元，僅及2022年的不到1成（估為2,900億美元）。

也有一派樂觀者，季度班輪公司利潤報告出品者John McCown預估，船公司仍會獲利，積極的運力管理是關鍵；海運數據廠商Xeneta分析師認為，手握長約更多的船公司可保持獲利，在現貨市場拚價格戰的部分船公司已經開始虧損。許多小船或小公司開始退出，掀起撤船潮。

陽明、台驊等航運業界普遍認為，俄烏戰爭是最大變數，如果戰爭能夠早點結束，有助減緩通膨衝擊，加上能源危機緩解，看好購買力將慢慢回升，加上戰後重建需求帶動海運，貨櫃航運與散裝航運都可望受惠。

但多位航運業者強調，貨櫃海運業最大問題是運力過剩，陽明海運前董座謝志堅表示，2023、2024年預估船噸增幅比貨噸增幅大許多，可能引發新一輪運價戰，船公司會不會賺錢，要看整體控艙能力。

從2000年起每年新造船量做比較，據Alphalner估算，增加最多的是2024年新增約280萬TEU，其次是2023年新增約240萬TEU（20呎櫃），排名第三多的是2015年，2025年將是第四多。

2023年美國、歐盟、大陸經濟同步放緩，業界估貨量變少，加上新增運力激增，自2022年第四季開打的運價戰不排除升高。由於宏觀經濟充滿不利因素，馬士基預期，2023年全球貨櫃市場大致持平偏負值，有下行風險。

巴克萊分析指出，運費回穩，得等到全球經濟改善、去庫存周期結束，疫後消費與生產回歸常態後。此前，船公司須與客戶談判，維持長約價值，對船商有利的主張，包括大陸疫情反彈無法預測，俄烏戰爭等地緣政治持續干擾市場，薪資通膨讓多國運輸鏈勞資關係緊張，為供應鏈恢復正常增添不確定性。

台驊董座顏益財預估，三大聯盟、九大船公司2023年仍會賺錢。運力供過於求的問題，要靠船公司有效控艙，包括船舶降速、淘汰效能差的船、新造船遞延交付等，新增船舶不是同時一下湧入，在市況不好時，老舊船舶報廢量可能增加，掀起拆船潮，都有助平衡運力，支撐運價，避免虧損。