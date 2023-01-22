搶攻銀髮旅遊千億商機 觀光局祭補助

交通部觀光局估計，樂齡旅遊每年有新台幣千億元的產值，因此觀光局除了在去年打造「凰金」（Golden Year）品牌外，更祭出每團每人500元的補助，要搶攻樂齡旅遊市場。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後，交通部觀光局積極布局搶攻各旅遊市場，其中55歲前後到65歲上下的樂齡旅遊更是重點項目之一。

交通部觀光局副局長林信任日前受訪表示，樂齡族旅遊民國110年就有新台幣400億元的產值，而且在國民旅遊中有20%是樂齡旅遊。

放眼國際市場，林信任說，過去有15%的境外旅客也是樂齡族，可望能帶來600億元觀光產值，因此樂齡旅遊每年有千億產值規模。

林信任表示，觀光局打造凰金（Golden Year）為樂齡旅遊行銷品牌，要把樂齡旅遊品質提升，並把台灣最好的景點匡列進來，著重讓樂齡族愛的學習跟分享。

觀光局指出，去年首度打造凰金（Golden Year）為樂齡旅遊行銷品牌，並設計8條樂齡旅遊示範行程，精選適合推廣樂齡主題旅遊觀光元素，包含生態、文化、樂活等3大主題，以及結合「國際魅力景區」，持續精進優化及整合行銷。

觀光局說，8條行程包括花蓮「追鯨豚巡遊」、高屏「藍皮解憂號漫遊」、嘉義「阿里山鐵道巡禮」等，要開拓樂齡市場客源。

除了打造凰金品牌要開拓市場客源外，觀光局每年也編列新台幣500億元補助銀髮族出遊。

根據觀光局公告的「交通部觀光局輔導旅行業辦理銀髮族及無障礙旅遊補助要點」，旅行社舉辦國內旅遊團每一名銀髮族旅客每日最高500元的補助，每團補助交通及住宿費用總額最高不超過1萬5000元，每年以補助10團為限。

根據要點規劃，業者規劃的旅遊團旅遊天數應為2天1夜以上，且行程安排於放假日未超過1天，4天以上，可安排2天放假日；組團人數應有旅客6人以上，銀髮族旅客須達全團人數1/2以上；須全團全程安排住宿於依法取得觀光旅館業執照觀光旅館或取得登記證旅館及民宿；行程中須使用合法交通工具，限台鐵、高鐵、客船、飛機、遊覽車或租賃小客車。

觀光局指出，這項補助將會補助給旅行社業者，每年經費用罄後，就會公告截止，希望藉此能刺激樂齡族出門旅遊。

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