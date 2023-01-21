Joeman靠4關鍵致富 28K業務變千萬富豪

知名網紅Joeman創造驚奇，從28K業務做起躋身千萬富翁，不到31歲就達成存5千萬的退休目標，曾公開總資產擠進全台灣前1%，吸引媒體人與職場達人分析，Joeman靠著本身業務能力佳、膽子大、敢創新肯吃苦、精準的眼光及好口才等優勢，取得成功。

新聞挖挖挖節目探討Joeman的成功之道，媒體人狄志為強調，Joeman畢業於交通大學工程學系，出社會短短4年就從業務爬到產品經理，本業表現就已經相當出色，即使轉換跑道開始當Youtuber從電競、開箱起家，也因為做跟別人不一樣的東西而獲得成功。

初估Joeman每個月的頻道收入可達200萬以上，若再加上股市等被動收入，整體而言相當可觀，職場達人邱文仁分析，Joeman成功的關鍵在於本身的業務能力與精準眼光，跟上趨勢的同時不斷投資自己的能力，再利用股市「複利的力量」錢滾錢，不斷創造財富價值。

節目主持人鄭弘儀也分析成功原因，Joeman業務能力出眾、辭工作擔任影音創作者代表膽子大、敢創新肯吃苦，最後Joeman還有能「見人說人話，見鬼說鬼話」的好口才。

當時，這段影片也吸引Joeman本人親自留言回覆，「竟然出現在我從小看到大的節目！感謝大家的討論，我的確在31歲存到不少錢，但後來也燒蠻多錢在節目上的，我的確是吃到很多時代紅利，感謝大家給我的舞台，我會繼續努力！」

（中時新聞網 郭宜欣）

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