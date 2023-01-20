陳敏薰倒戈 泰山公司派批股臨會無效

泰山17日舉行審計委員會，獨立董事陳敏薰與杜英達通過在3月16日召開股東臨時會，重新改選董事，泰山經營權面臨巨大危機，泰山公司派昨日強力反擊，表示該會議程序不合法、會議決議無效，宛如鬧劇。惟龍邦表示，作為泰山最大股東，樂見陳敏薰、杜英達依法善盡獨董職責。

泰山出售全家股權約19.4％股權，龍邦仍一路加碼投資泰山股票，依據龍邦的公告，到去年12月初，龍邦持有泰山股權46.92％，到了12月底占已發行股份總額的47.99％，向過半挺進。泰山詹家也鬧起內鬨，大房詹岳霖家族以鉅額交易模式將家族約2.35萬張泰山持股賣給龍邦集團，股權大約是4.5％。

針對陳敏薰和杜英達召開審計委員會決議。泰山昨表示，審計委員會於1月10日晚間通知17日下午1點30分召開會議，法務團隊已經提醒，違反金管會《公開發行公司審計委員會行使職權辦法》以及證交所《審計委員會組織規程》等規定應在7日前通知。由於審計委員會召開程序不合法，泰山在當天早上緊急以電子郵件通知獨立董事，並以電話通知陳敏薰秘書提醒會議召集程序違規，所作的決議無效。

泰山指出，另一位獨董因此缺席、且沒有會議室的情況下，仍執意在未經討論以自行宣讀方式召開，並倉促結束。泰山因法無法上傳公告其所作成的決議，同時發函主管機關，呼籲嚴守不介入經營權之爭的分際，切莫同意違法發布重大訊息，公告召開股東臨時會。

獨董李明輝則發表聲明，「泰山審計委員會召集股東臨時會情事，應屬違法無效之召集，若有違法配合該等不法召集股東會，而造成泰山公司損害者，概與本人無關。同時本人亦提醒泰山公司經理部門，應遵法、守法以維護泰山公司及全體股東之權益。」

泰山指出，去年年12月2日董事會決議出售全家股權，陳敏薰還表示贊同，投下贊成票，孰料陳敏薰竟昨是今非，仍執意違法召開審計委員會，符合龍邦召開股臨會的訴求，泰山公司派質疑陳敏薰的意圖。

（中國時報 吳靜君、王莫昀）

延伸閱讀

刮刮樂好中？他曝驚人結果:這序號超好中

大學生兼職這工作 上班8天薪資破萬

1杯咖啡500元 超商雙雄攻黑金

泰山公司派批股臨會無效 關鍵倒戈是「她」

驚奇 這工程師超狂巨作曝光 不輸一台EUV