不輸長榮 瑞昱超狂年終 2年年資領210萬

辛苦一整年能夠領到一大包年終獎金，絕對是許多上班族的夢想。這幾年除了海運、金融業大好外，科技業也不錯，近期有瑞昱工程師在Dcard發文，指出1.8年年資約可領到120-140萬，真是「蟹主隆恩」。

每到過年期間，就是年終兩樣情，領得好的笑呵呵，領得少的只有自嘆入錯行。這兩年海運榮景前所未見，長榮海運前年年終40個月，去年前3季大賺3,000億，年中提撥淨利千分之五發給員工，平均每人可領56萬元，以中位數5萬薪資計，大概可領10個月，加上去年年終46個月，短短2年光獎金就領快100個月，羨煞旁人。

瑞昱年終大方 讓上班族羨煞

好的不只海運，金控雖然有防疫險作亂，但整體來說仍在水準之上，兆豐銀、台企銀、第一銀、華南銀去年績效加員工分紅上看7~8個月，彰銀也有6個月，至於兩大龍頭國泰金與富邦金平均也有6個月，金控在全部產業中仍是佼佼者。

科技業雖然年終獎金固定2個月，但分紅獎金、績效獎金發起來也是不手軟，尤其是最近幾年大賺的IC設計，發錢都是大手筆。Dcard瑞昱工程師的貼文一出，讓不少人跟著分享，有年資1.8年的領210萬、2.3年的領210萬、2.5年的領250萬，讓其他網友艷羨不已。

有網友說「超香，不愧是帝王蟹」、「螃蟹才是真一線」、「從隔壁棚一路哭到這邊來」、「應該只有IC業稱得上是科技業」、「發弟看了笑不出來」、「新人蟹剛進來，難怪今天辦公室有點騷動感覺」。

（ 旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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