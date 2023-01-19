泰山2獨董召集股臨會 龍邦說話了

針對1月17日泰山（1218）)審計委員會陳敏薰獨董及杜英達獨董通過於3月16日召集股東臨時會以全面改選董事議案。龍邦（2514）今日指出，作為泰山最大股東，樂見泰山獨董陳敏薰、杜英達依法善盡獨立董事職責，決議召開泰山股東臨時會，全面改選董事以振衰起敝，讓泰山得以回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理！

龍邦說，日前證交所罕見開罰，對於泰山違反內部控制制度及重大訊息申報規定，處以新台幣200萬元違約金，創下證交所對上市公司罰款的最高紀錄。龍邦當時即表示，證交所的明察秋毫，乃泰山經營團隊違法亂紀之鐵證，泰山公司現任經營團隊有負職守。

龍邦為能貫徹協助泰山落實公司治理以穩健經營之衷，除已於日前向商業法院提起確認處分全家公司股票的董事會決議無效之訴，同時再三呼籲泰山公司的獨立董事能善體證交所處分之旨，積極依法行使監督職權，盡快召開股臨會，全面改選適任董事，回歸治理正途，陳敏薰及杜英達二位獨立董事在泰山公司亂象叢生面臨危機之際為所應為，由全體股東決議選任適當之經營團隊，善盡獨立董事職責，實值贊同。

龍邦同時強調，龍邦與泰山公司及五萬名股東休戚與共，將持續積極協助泰山公司去蕪存菁，健全公司體質與治理，期望泰山公司股東臨時後脫胎換骨一展新貌。

（時報資訊 財經內容中心）

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