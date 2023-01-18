扛不住！路易莎咖啡輕食、糕點也漲價了

由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升，路易莎咖啡宣布，自1月20日起推出全新菜單並微幅調漲部分餐食價格，有三大系列、73種品項起漲，包含輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋將調漲5元，平均漲幅7%，咖啡與茶維持原價。

路易莎咖啡1月20日起全新菜單的調整重點包括：

一、輕食、貝果、糕點、食光點心、調味中的愛心蛋與歐姆蛋全面上調5元。

二、錫蘭紅茶、薰香綠茶、水果茶、愛丁堡女王紅茶、鮮果風味綠茶系列僅販售大杯。

三、特濃抹茶鮮奶、拿鐵歐蕾、小農輕拿鐵、貝果（蜂蜜芥末）、黑胡椒牛肉全系列等商品下架。

四、新增燕麥拿鐵（M，L）與風味抹茶拿鐵（L）

路易莎咖啡表示，為回饋長期支持的粉絲，會持續推出精選咖啡及餐食等多種優惠方案，兔年首波開工慶推出加碼再加碼的優惠。

路易莎全門市開工慶優惠分為兩階段，第一階段為1月30日至2月3日每日早上11點前，選擇路易莎1餐食搭配1飲品（手沖除外），總價享8折優惠。第二階段優惠再加碼，2月6日至2月8日推出同品項同規格飲品寄5杯（為一組）享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。

另外，最新推出的「精選餐食系列」優惠至1月31日，好評再延長，2月起每日11點0後，「精選餐食系列」搭配任一飲品，總價現折10元，限部分販賣門市。

【1/20全新menu實施重點】

˙輕食、貝果、糕點、食光點心、調味中的愛心蛋與歐姆蛋全面上調5元。

˙錫蘭紅茶、薰香綠茶、水果茶、愛丁堡女王紅茶、鮮果風味綠茶系列僅販售大杯。

˙特濃抹茶鮮奶、拿鐵歐蕾、小農輕拿鐵、貝果（蜂蜜芥末）、黑胡椒牛肉全系列等商品下架。

˙新增燕麥拿鐵（M，L）與風味抹茶拿鐵（L）

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