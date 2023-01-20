做公益、孕育兔寶寶 愛生生不息

國際通商法律事務所執行合夥律師陳玲玉與新光慈善基金會執行長吳欣盈，兩人的共同點除了「女性」，就是「法」，因為一位是律師，一位是立法委員，都與「法」相關，還有「兔子」。

從年次來看，陳玲玉是落在兔年，但是若看農曆與陽曆的換算，生日在1月的陳玲玉可能就不是了，但「生肖出生地」是，也就是依西曆是兔年。

依西曆是兔年生的陳玲玉，在2023年癸卯兔年第一個上班日，攜家帶孫捐版稅做公益，將《如果愛是答案，問題是什麼》—365天快樂帶孫日記一書的版稅，捐贈給紙風車基金會，讓愛帶給更多人。

《如果愛是答案，問題是什麼》一書，是陳玲玉七年伴孫Kilo的日記，當初會寫下Kilo稍縱即逝的童言童語，是為了讓他長大後可以回憶家人與他共渡的溫馨幼年，然而，在書寫過程中，她發現，會從Kilo身上重新思考一些事情，某種程度也像是「與自己的對話 」。

而書中7歲的Kilo，如今也長大成為14歲的青少年，Kilo說，他現在也開始在寫書了，將來有機會出版成書的話，版稅也會捐出做公益，讓愛在社會上不斷的持續擴散，生生不息。

老實說，1978年的吳欣盈不論是西曆還是農曆都與「兔」無關，但是，她懷有「兔寶寶」，所以，跟兔子有連上關係。

當「媽媽」、接任「立委」，吳欣盈曾在臉書自述，都是她人生中，沒有經歷過的角色。其實，也不全然都是意外，因為都曾經有過期待，「只是我想到，竟然一起發生了。」

能夠孕育新生命，又能夠參與社會，發揮影響力，應該算是吳欣盈從虎年開始到兔年的最大喜悅。