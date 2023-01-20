兔年企業家拜年 整軍兔飛猛進

2023年是「癸卯兔年」，「癸」屬水，「卯」屬木，命理上是相當好的「干生支」局的年運。兔，在東方文化中象徵祥物，12生肖中，兔排行第四，與12地支中的「卯」對應，因此，兔又有個別稱叫「卯兔」。卯時，在12時辰中，是指早晨5～7時，「卯」也因此代表春意、黎明，充滿著無限生機。

民間對生肖為兔的形容，是仁慈、舉止文雅、善忠告、和藹及愛美的象徵。兔年出生的人喜歡和平、安靜和愜意的環境。

依此來看屬兔的耀華企業集團總裁張平沼，近來確實是過著「安靜和愜意」的生活。1939年出生的張平沼可說是愈活愈開心「老當益壯兔」了。愈活愈開心，張平沼說，是因為事業都交棒了，而且承接事業的三個兒子經營的比他當年業績都還要好，完全沒有受到疫情的影響。

說沒有受到疫情影響，也不完全正確。雖然交棒的事業沒有受到疫情影響，但是，張平沼和太太陳淑珠有受到病毒的攻擊「確診」過。張平沼說，他和太太都打過4次疫苗，確診時根本沒有任何症狀，是學醫的女兒堅持張平沼應定期篩檢，就這麼篩檢出陽性，「太太天天跟我在一起，當然也是確診，唉呀，又是隔離、又是檢測的…。」

張平沼回想當時雖然覺得麻煩，但是，轉念想想又覺得「太好了，有抗體了，」就可以實現因為疫情被耽擱的「想要到全世界走走」的「新願」。張平沼將事業交棒給孩子們後，就許下了「環遊世界」的願，結果計畫趕不上變化，出遊行程徹底被疫情給打亂。

那麼春節可連休10多天，又有抗體了，可以實現計畫了？張平沼竟說，因為沒有想到這次春節放那麼多天，所以，還沒計畫呢。但是，靈鷲山是每年春節都一定會去的，每年全家都會到靈鷲山點燈、祈福，兔年又是張平沼的本命年，安太歲是一定要的。過完年後、疫情也告一段了，他說，就會開始規劃「環遊世界」的壯舉。

東元集團會長黃茂雄也是「老當益壯兔」。不同於張平沼，黃茂雄是基督教，沒有安太歲的習慣，因為有上帝會保佑。黃茂雄雖然也將事業交由專業經理人打理，但是強調要讓「資深人的殘值」有所發揮的他，是標準的退而不休，依然奔波忙碌蹦蹦跳的兔子。

黃茂雄，這位企業界的老當益壯兔，在經歷過父子經營權紛擾，父子關係也回歸正常，過年、過節也會一起度過，不過，在企業經營上，他的理念沒有改變，依是會以傳賢為主。

黃茂雄自己呢，雖然說過，想要輕鬆點，但也還是會繼續投入集團的資產管理與投資事業，「為集團盡綿薄之力，也會做得非常愉快。」果然是要發揮「資深人的殘值」。

聯發科執行長蔡力行與前台灣大哥大總經理張孝威，不但都是1951年的「資深兔」，也曾是台積電的同事，更是好友，差別是，蔡力行仍在科技業奮鬥，張孝威則從商界退休，成為開過好幾場演唱會的「聲樂家」。

面對市場的大逆風，蔡力行身處科技業庫存調整的低迷氣氛中，2023年的兔年相對壓力不小，然而，日前在法說會中，蔡力行很有信心。2023年他相信聯發科過去幾年在5G、Wi-Fi、多媒體及低功耗處理器等領域建立的優勢，足以支持公司營運，並帶來許多未來的成長機會。

12年前辛卯兔年時，張孝威曾說，如果退休，只有一個簡單的念頭：就是過比較輕鬆的日子，不想做要負那麼大責任的事，還有做點公益。虔誠基督徒的張孝威，公益活動沒少做，但似乎沒有更輕鬆，因為開始很認真的學聲樂，學到能夠辦演唱會。

也許聲樂對張孝威而言，相對企業經營是比較輕鬆的，聲樂頂多就是唱不好，不需肩負對股東、對投資人的重責。學聲樂，對他像爬山。走在登山口的上升坡道時，會覺得吃力、山頂遙不可及，且一山還有一山高。但是，不知不覺走到半山腰時，眼前的景緻已經和起點完全不同，這就是學習最大的快樂。

1963年癸卯兔年出生的台鈴工業董事黃教信，雖然已是子曰：「六十耳順」的年紀，然而相對於「老當益壯」與「資深」兔們，算是小兔了。

小兔黃教信，12年春節假期前看了一本「海洋的滅絕」的書，是與環保有關的書，於是春節假期時，找了相關的書籍繼續看，當時他對環保、節能減碳很有感。12年後，淨零碳排是全球趨勢，電動車蔚為風潮，政府也以政府鼓勵電動機車。

對政府政策性鼓勵電動機車發展，黃教信很是認同，智慧車輛時代來臨，雖然汽車總是走在前面，但是台灣是第一個想把新科技帶進機車業，在產業發展初期階段，能讓機車行駛更安全。

黃教信認為，目前很重要的議題是，如何讓智慧、節淨及安全設計突出，又要兼顧價格考量，否則民眾買不起，還是只能繼續騎老舊機車。