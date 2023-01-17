SCFI春節後有上漲空間？群益評估出爐

01/13/2023 SCFI指數為1031.42點，WoW-2.8％，其中美東線為2,825美元/FEU，WoW-0.7%，美西線為1,378美元/FEU，WoW-2.55%，亞-歐線運價為1,020美元/TEU，WoW-2.86%。春節過後市場將面臨需求空窗期，短期內運價再彈空間有限；考量產業供需結構惡化，於預期相關公司短期間營運成長動能展望趨於保守。

SCFI指數續跌：

01/13/2023SCFI指數為1031.42點，WoW-2.8％，其中美東線為2,825美元/FEU，WoW-0.7％，美西線為1,378美元/FEU，WoW-2.55％，亞-歐線運價為1,020美元/TEU，WoW-2.86％。隨節前旺季結束，SCFI指數連續兩周下跌，目前航線獲利仍以美東線最佳，歐洲線於損平邊緣波動，美西線則已處於虧損狀態。

春節過後市場將面臨需求空窗期，1Q23營運處於損平邊緣：

產業結構方面，Alphaliner預估2022年市場需求YoY+0.9％，運力供給YoY+4.4％，產業由供不應求轉為供過於求；2023年市場需求YoY+2.7％，運力供給YoY+7.8％，供給過剩缺口將進一步擴大。此外，2021~2022年因運價維持高檔，航商拆船意願不高，隨國際環保法規逐趨嚴格，2023年市場拆船量有望增加，惟在航商營運仍有獲利、且環保規定仍有因應措施的情況下，環保法規對於拆船量的影響程度尚不足以扭轉市場供給過剩的結構。

農曆春節前向來為貨櫃海運出貨小旺季，此次節前旺季的運價反彈力道略顯薄弱，隨出貨旺季進入尾聲，加上春節過後市場將面臨需求空窗期，短期內運價再彈空間有限；2023年貨櫃海運市場負面衝擊因素將逐漸由需求面轉為供給面，中長期現貨運價走勢仍具有壓力。

獲利方面，隨現貨運價跌幅擴大，加上合約價格連帶重新調整，4Q22獲利將較3Q22呈現大幅縮減，1Q23在運量減少、運價水準下跌之下，營運恐處於損平邊緣。

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