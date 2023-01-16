高階車種＋電動自行車 自行車產值創新高

經濟部16日公布最新產業統計，經濟部表示，2022年雖整體自行車市場出現庫存過高現象，惟我國廠商在國內以生產高階車種及電動自行車為主，市場需求仍殷，帶動1至10月產值1,824億元，超越2021年整年產值，年增26.4％，全年續創新高。

我國自行車產業包含電動自行車、自行車及自行車零件製造。觀察近10年來自行車產業趨勢，2013年因歐美冬季暴風雪、2016、2017年因共享單車熱潮，以及2020年因全球COVID-19疫情爆發封城效應致高階車款銷售遲緩，呈現負成長，其餘年度皆為正成長；2021年則隨疫情穩定，全球經濟回穩，歐美對電動自行車及自行車零件需求快速成長，產值攀升至1,768億元，年增34.5％，為歷史新高。

電動自行車主要是指微型電動二輪車及電動輔助自行車。由於各國政府重視節能減碳政策，綠能產業興起，以及電動自行車具省力、輕便及免駕照等優勢，帶動產值穩定增長，其中2019年起歐盟對中國大陸電動自行車課徵反傾銷及反補貼稅，加速我國廠商佈局歐洲市場的動力，2021年隨疫情趨緩，歐美市場逐漸解封，對電動自行車需求更加強勁，產值自2012年8億元快速成長至2021年366億元，平均每年成長高達54.0％。2022年因塞港缺料問題緩解，1至10月產值370億元，續增21.9％。

隨著自行車從早期的代步工具進化成休閒運動，加上我國政府輔導自行車產業建立中衛體系，強化我國自行車的研發及生產量能，2015年產值達565億元，為歷史新高。惟因共享單車熱潮崛起，中國大陸及歐美需求減緩，致2016年產值跌破500億元，且連續兩年呈現二位數衰退，2020年各國因疫情採取封城措施，致高單價自行車銷售減緩，產值下滑至311億元，為近10年來新低，年減23.9％。然隨原物料到貨，廠商回補庫存，加上登山越野用高階車款需求增加，2022年1至10月產值349億元，年增30.9％。

由於我國自行車發展已久，加上品牌大廠聯手零件廠商組成產業聯盟，擁有完整的上中下游體系，提高產業競爭力，帶動我國自行車零件產值呈現逐年上升趨勢，2021年受惠歐美政策補助自行車產業措施，整車大廠積極備料，帶動自行車零件市場暢旺，產值1,077億元，年增46.6％，占比高達60.9％。2022年因自行車零件需求持續熱絡，1至10月產值1,104億元，年增26.5％。

圖／經濟部提供

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