航空界奧斯卡金翔獎 2023年立榮唯一得主

國內航空業最高榮譽「金翔獎」今天揭曉，由於受疫情影響國際、兩岸客運量下降，因此暫停辦理營運與服務評鑑，而「國內定期航線組」獎項則由立榮航空蟬聯「國內定期航線組」獎項，也成為今年唯一金翔獎獲獎業者。民航局長林國顯指出，航空業在疫情期間承受了苦難，但也「沒有浪費苦難」，反而保留了元氣，培養了更強的韌性。

民航局自1998年起即持續辦理民用航空運輸業營運與服務評鑑，以客觀衡量標準進行評定，且不斷地滾動檢討，期能鼓勵各民用航空運輸業者在航空運輸服務上不斷進步。惟此次評鑑期間為2018年7月至2022年6月，因受疫情影響，國際及兩岸航線客運量大幅下降，僅剩2.38％，因此暫停辦理國際及兩岸航線組之營運與服務評鑑。

本次參加「國內定期航線組」獎項評鑑者，計有華信、立榮及德安等3家航空公司。其中，立榮航空在營運及資訊服務之各面向評鑑指標表現均具一定水準，獲得評鑑委員好評，最終脫穎而出獲評為該組別蟬聯第一名，也成為今年唯一金翔獎獲獎業者。

林國顯表示，從SARS、金融風暴到新冠肺炎疫情，國內航空業幾十年來飽受各種政治、經濟與環境威脅，但追求進步的努力都沒有因此打慢，「沒有把我們打倒的苦難，會讓我們更強壯！」

交通部次長祁文中則表示，過去三年，航空業宛如在疫情期間執行了「韌性加強計畫」，除了維持自身的營運，還協助政府疏運防疫物資，而且，從來沒有停止軟硬體更新的腳步，如今，終於在疫情趨緩時迎來了復甦，因為大家都做了準備，希望航空業能在2024年回到疫情前水準。

指揮中心指揮官王必勝也親自到場頒獎給華航等7個防疫卓越單位與華航資深護理師游宜真等18位防疫楷模。他表示，為了防疫，航空業承受了許多不便，他要特別向從業人員表達歉意，更要向這些不辭辛勞、始終站在第一線的的從業人員表達謝意。如今，隨著防疫由清零走向共存，他也祝福悶了三年的航空業，「該起飛了！」

國內航空業最高榮譽「金翔獎」揭曉，指揮中心指揮官王必勝頒獎。圖／民航局提供

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